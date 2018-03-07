Putin'den 8 Mart mesajı: Tipik kadın özelliklerinizle erkeklerden daha avantajlısınız

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadın girişimcilerle biraraya gelen Rusya Devlet Başkanı, kadınların liderlik özelliklerine sahip olmanın yanısıra güzellik, çekicilik ve candanlık gibi avantajlarının da olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadın girişimcilerle biraraya geldi.

Putin Volga Nehri kıyısındaki Samara kentinde buluştuğu kadın girişimcilerin başarılarını överken 'tipik kadın özelliklerinin öneminden' de söz etti.

Bölgenin en başarılı ekmek, pasta, şekerleme fırınını işleten kadınlarla görüşen Putin ''Bir işin başına geçmek ya da büyük hissedarı olmak için belli niteliklere, bazı liderlik özelliklerine sahip olmak gerekir. Bence kadınlar bu özelliklere sahip, hatta kadınların erkeklere göre belli avantajları var'' dedi.

#Samara: Vladimir Putin has visited the Samara bakery and confectionery complex and met with women entrepreneurs https://t.co/t9Eafpx70e pic.twitter.com/PP5mWTf9ql — President of Russia (@KremlinRussia_E) 7 Mart 2018

© Sputnik/ Grigori Sysoev Putin'den halefinin kadın olabileceği iddialarına ilişkin açıklama

''Bu avantajlar arasında güzellik, çekicilik ve candanlık var'' diye devam eden Putin, ''Erkeklerin daha sert, daha sağlam oldukları söylenir. Ama bu liderlik nitelikleri tipik kadın özellikleriyle birleştiğinde genelde güçlü erkek atılganlığından çok daha üstün bir sonuç elde edilir'' vurgusu yaptı.

'HAK EŞİTSİZLİĞİ OLMAMASI İÇİN YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

Ancak Putin, kadınlarla erkekler arasındaki hak eşitsizliklerinin ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekti.

''Her zaman kadınla erkeğin her anlamda eşit haklara sahip olmasından söz ediyoruz. Kadınlar için bir şeyler daha zor. Günümüz dünyasının erkek dünyası olduğuna yönelik bir anlayış var. Bu anlamda kadınlarla erkekler arasında hiçbir hak eşitsizliği olamaması için çok şey yapmamız gerek.''

TEK KADIN ADAY, 'HERKESE KARŞI'

18 Mart’ta yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar içinde tek bir kadın var: Kseniya Sobçak.

Eğlence programları sunucusu Kseniya Sobçak, 2018 başkanlık seçimlerine adaylığını koyma kararı almasının ardından adeta muhalif bir gazeteciye dönüştü. Kendini ‘herkese karşı’ aday olarak tanımlıyor.