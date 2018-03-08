Lavrov: ABD'nin diğer ülkelere müdahalesi, neo-emperyalist bir yaklaşım

Zimbabwe'nin başkenti Harare'de Zimbabweli mevkidaşı Simbarashe Mumbengegwi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, kısa süre önce bir ABD gazetesinde Washington'un on yıllardır diğer ülkelerdeki seçimlere ve iç işlerine müdahalesini anlatan kapsamlı bir yazı yayınlandığını anımsattı.

'RUSYA, BU TÜR İŞLERLE ASLA UĞRAŞMAYACAK'

ABD'nin bu müdahaleleri diğer ülkelerin iyiliğine olduğunu düşündüğünü kaydeden Lavrov, "Müdahale yoluyla söz konusu ülkelere özgürlük ve demokrasi götürdüklerini söylüyorlar. Elbette biz, böyle bakış açısını kesinlikle paylaşmıyoruz. Bunların neo-emperyalist bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve Rusya, bu tür işlerle asla uğraşmayacak" ifadelerini kullandı.

'KANIT SUNAMIYORLAR'

ABD ve bazı Batılı ülkelerin her gün öne sürdüğü iddialara rağmen Rusya'nın diğer ülkelerin iç işlerine asla müdahale etmediğini savunan Lavrov, iddia sahibi ülkelerin bu yönde kanıt sunamadıklarının altını çizdi.

'ABD DIŞİŞLERİ'NİN TILLERSON'LA GÖRÜŞME AÇIKLAMASI DOĞRU DEĞİL'

Diğer taraftan Lavrov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Moskova ve Washington, Etiyopya'da Lavrov-Tillerson görüşmesi düzenlenmesi için temasta bulunmadı' açıklamasını yalanladı.

Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "Rex Tillerson, New York'ta BM Güvenlik Konseyi toplantısı çerçevesinde görüşme yapmak için uygun yer ve zaman bulmamızı bizzat önerdi, ancak görüşemedik. Tillerson oraya gelemedi. Aradan 3 gün geçtikten sonra, ben Moskova'ya döndüğümde Tillerson tekrar aradı ve görüşmek istediğini söyledi. İkimizin de Addis Ababa'da olacağını öğrendik ve bu yönde bir öneride bulunduk. ABD'liler düşüneceklerini söyledi."

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Lavrov ve Tillerson'ın bir araya gelmesi konusunda bakanlar arasında bir görüşme yapılmadığı öne sürülmüştü.