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    Paratroopers, order bearers Galina Metlyaeva and Evgenia Leonova

    Sovyet kadınlarının kahramanlığını gösteren arşiv belgeleri yayımlandı

    Rusya Savunma Bakanlığı
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 1941-1945 yılları arasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Sovyet kadınlarının kahramanlıklarını yansıtan arşiv belgelerini yayımladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle arşivinde bulunan Büyük Vatan Savaşı döneminden mektup, fotoğraf, gazete küpürleri, notların aralarında bulunduğu bazı belgeleri halka arz etti.

    Bakanlığın açıklamasında "Koleksiyonda bulunan tüm parçalar minyatürdeki bir hikaye. Bir araya geldiklerinde ise, kadınların cesaret, yiğitlik, özveri ile dolu kaderlerinin görüldüğü bir kaleydeskop" ifadeleri kullanıldı.

    156. Hava Alayı'nın albümünden.
    Rusya Savunma Bakanlığı
    156. Hava Alayı'nın albümünden.

    Belgelerden birinde savaş meydanından 46 yaralı askeri çıkaran hemşire Maria Fofanova'nın öyküsü anlatılıyor. Gönüllü bir hemşire olan Fofanova 5-19 Temmuz 1942 tarihleri arasında 200 kişiye yardım etti ve cesaret madalyasıyla ödüllendirildi.

    DÜŞMANA HÜCUM EDEN ONBAŞI KOSTYANİTSİNA

    Döneme ait bir gazete küpüründe 133. Öncü Muhafız Alayı'ndan onbaşı Natalya Kostyanitsina anlatılıyor. Kostyanitsina 1944'te bir el bombası ile düşman makineli tüfek grubunu etkisiz hale getirdi ve Sovyet askerlerinin karşı saldırı yapmasını sağladı.

    Savaşın kritik bir anında birliklerini yöneten onbaşı Natalya Kostyanitsina hakkında çıkan bir makale.
    Rusya Savunma Bakanlığı
    Savaşın kritik bir anında birliklerini yöneten onbaşı Natalya Kostyanitsina hakkında çıkan bir makale.

    Küpüre göre, olaya tanık olanlardan biri "Tam da bir dönüm noktasında saldırı çağrısı yapan bir kadın sesi duyduk. Başımızı kaldırdık. Önümüzde elinde tüfekle duran bir kadın vardı. Nataşa ateş ediyordu, daha sonra da el bombası attı. Düşmana ilk atılan oydu, ‘İleri' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

    Kostyanitsina da cesaret madalyası verilen kadınlardandı.

    ‘ELVEDA YOLDAŞLAR'

    Şubat 1943'te telsizci olarak atanan Olga Filatkina, savaş sırasında yaralandı ve son ana kadar mesajları iletmeye devam etti. Alayın yerini belirten Flatkina'nın telsizdeki son sözleri "Almanlar bulunduğumuz yeri işgal etti. Elveda yoldaşlar! Telsizi patlatıyorum" oldu. 1945'te oradan sağ olarak kurtulmayı başaran Flatkina'nın esir düştüğü, toplama kamplarına alındığı, daha sonra kaçıp yer altında çalışmak zorunda kaldığı ve en sonunda evine dönebildiği

    SON NEFESİNE KADAR SAVAŞTI

    Tatyana Baramzina 1944 yılında gönüllü olarak orduya girip keskin nişancı oldu. Haziran ayında düşman cephesi arkasında savaşmaya gönderildi. Alman ve Sovyet askerleri arasındaki çatışma sırasında çok sayıda düşmanı öldürmeyi başardı. Daha sonra Alman askerleri kamplarına saldırdı ve kurşunu bitip esir düşene kadar ateş ederek kendini savundu. İşkence edilen Tatyana, tanksavar bir silahla yakından ateş edilerek öldürüldü. Ölümünden sonra da ‘Sovyetler Birliği Kahramanı' unvanına layık görüldü.

    Keskin nişancı Tatyana Baramzina.
    Rusya Savunma Bakanlığı
    Keskin nişancı Tatyana Baramzina.
    Etiketler:
    Kızıl Ordu, Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği, Rusya
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