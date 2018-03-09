Kayıt
13:34 09 Mart 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Sergey Skripal

    Lavrov'dan İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen eski Rus casus hakkında açıklama

    © AP Photo/ Andrew Matthews
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'de ismi açıklanmayan bir sinir gazına maruz bırakılması nedeniyle yoğun bakımda olan eski Rus casus Sergey Skripal'ın zehirlenmesi hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamaları 'histeri ve propaganda' olarak tanımladı.

    Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında soruları cevaplayan Lavrov, "Skripal'ın zehirlenmesinin ardında Rusya'nın olduğuna ilişkin suçlamalar hakkındaki) sorunuza gelirsek, bununla ilgili kanıt niteliğinde olabilecek tek bir şey duymadık" dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/
    Zaharova: İngiliz hükümeti, Skripal olayı hakkındaki gerçekleri gizleyebilir
    "Yalnızca, suratlarında ciddi ifadeler ve seslerinde dokunaklı bir ton ile 'suçlunun Rusya olduğunun anlaşılması halinde, bu ülkeye hiç unutamayacağı bir yanıt verileceğini' söyleyen meslektaşlarınızın verdikleri röportajları televizyonlardan izliyoruz" diye devam eden Lavrov, "Bunlar ciddiye alınabilecek şeyler değil. Bunlar saf propaganda ve histeri" ifadelerini kullandı.

    Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, 'propaganda kanalları yerine profesyonel kanallar' üzerinden kendilerine başvurulması ve Rusya'nın yardımına gereksinim duyulduğuna dair bir işaretin gelmesi halinde, elinde gereken bilgiler bulunuyorsa Moskova'nın soruşturmaya yardım etmeyi değerlendirmeye hazır olduğunu da kaydetti.

    Sergey Skripal
    © REUTERS/ Toby Melville
    Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden Skripal açıklaması: Rus istihbaratının işi değil
    Diğer taraftan Lavrov Londra'da 2006'da radyoaktif maddeyle zehirlenmesi sonucu ölen eski Rus istihbarat görevlisi Aleksandr Litvinenko olayı ile Skripal'in başına gelenler arasında paralellik aramanınsa anlamsız olduğunu söyledi.

    'Suçunu Rusya'nın üzerine attıkları Litvinenko'nun ölümü hakkındaki soruşturmada sonuna kadar gidilmediğini' kaydeden Lavrov, şunları söyledi: "(Litvinenko'nun ölümünün araştırılması konusunda) işbirliği yapmayı teklif ettik fakat İngiliz yargısı buna tenezzül etmedi ve kanıtlarla desteklenmeyen bir yargıya varmayı yeterli buldu. Bu trajedi ile ilgili pek çok gerçek hasıraltı edildi."

    Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanması
    © REUTERS/ Toby Melville
    Peskov: Skripal olayının soruşturmasında İngiltere ile işbirliği yapmaya hazırız
    İngiliz polisi, pazar günü Salisbury bölgesinde bilinçsiz bir biçimde bulunan eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'e sinir gazı ile müdahale edildiğini ve bunun cinayete teşebbüs olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

    Hem Skripal hem de kızının durumunun ağır olduğu belirtilirken, İngiliz siyasetçiler eski casus ve kızının başına gelenlerin sorumlusunun Rusya olduğunu ima eden suçlamalarda bulunmuşlardı. Kremlin ise bu suçlamaları reddetmişti.

    Etiketler:
    Afrika Birliği, Sergey Lavrov, Musa Faki Muhammed, Aleksandr Litvinenko, Sergey Skripal, İngiltere, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Feminist Gece Yürüyüşü - 2019
    Binlerce kadın İstiklal Caddesi'nde yürüdü: 'Sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz'
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam