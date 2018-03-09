Lavrov: Trump ve Kim'in buluşma kararı doğru yönde atılmış bir adım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmak için vardığı mutabakatı 'doğru yönde atılmış bir adım' olarak niteledi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Öncelikle bu, doğru yönde atılmış bir adım. Anlaşmadan bugün haberimiz oldu. Umarım, görüşme gerçekleşir. Kore yarımadasındaki durumu normalleştirmek için buna ihtiyaç var" dedi.

'KORELİ LİDERLERİN GÖRÜŞME KARARI MEMNUNİYET VERİCİ'

Lavrov, Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin nisanda bir araya gelme konusundaki mutabakatını da yorumladı.

Taraflar arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Lavrov, Rusya'nın da gerilimi azaltmak, Kore yarımadasındaki nükleer sorunun yarattığı atmosferi dağıtmak için diyalog kurulmasını önerdiğini anımsattı.

Kuzey Kore- ABD arasında gayrıresmi elçi rolü üstlenen Güney Kore, tarihi bir açıklamayla ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim'in mayıs sonuna kadar şahsen bir araya geleceğini duyurmuştu.

Hafta içinde Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin nisan sonunda iki ülke arasındaki sınırda yapılacak zirvede görüşmekte mutabık kaldığı açıklanmıştı. Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliği azaltmak için iki lider arasında kırmızı hat kurulmasında da anlaşılmıştı.