Ryabkov: Lavrov ve Tillerson, Addis Ababa'da görüşmedi ve görüşmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson arasında bir görüşme yapılmadığını ve bundan sonra da yapılmayacağını belirtti.

Rus basınına olası Lavrov-Tillerson görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Ryabkov, "Görüşme yapılmadı ve artık yapılmayacak. Görüşme için başka bir imkan bulmaya çalışacağız" dedi.

Lavrov, dün Zimbabwe'nin başkenti Harare'deki basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Moskova ve Washington, Etiyopya'da Lavrov-Tillerson görüşmesi düzenlenmesi için temasta bulunmadı' açıklamasını yalanlamıştı.

Lavrov, "Rex Tillerson, New York'ta BM Güvenlik Konseyi toplantısı çerçevesinde görüşme yapmak için uygun yer ve zaman bulmamızı bizzat önerdi, ancak görüşemedik. Tillerson oraya gelemedi. Aradan 3 gün geçtikten sonra, ben Moskova'ya döndüğümde Tillerson tekrar aradı ve görüşmek istediğini söyledi. İkimizin de Addis Ababa'da olacağını öğrendik ve bu yönde bir öneride bulunduk. ABD'liler düşüneceklerini söyledi" ifadeleri kullanmıştı.