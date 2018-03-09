'Eski Rus ajanı zehirlemek için kullanılan madde, beş çayı kadar İngiliz'dir'

İngiltere'de ismi açıklanmayan bir sinir gazına maruz bırakılması nedeniyle yoğun bakımda olan eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesini değerlendiren Sputnik yazarı Finian Cunningham, yaşanan olayın İngilizlerin çıkarına olduğunu belirtti.

© AP Photo/ Andrew Matthews Lavrov'dan İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen eski Rus casus hakkında açıklama

Rusya karşıtı gündeme sahip İngiliz makamlarının, Skripal'in zehirlenmesine Kremlin'den bile daha fazla ilgi duyduğunu kaydeden Cunningham, "Biz bunu kimin gerçekleştirdiğini düşünürken, bir diğer önemli husus da şu: Eğer eski Rus ajana zarar vermek için Sinir Gazı (VX) kullanıldıysa, o halde azmettiricilerin bu işi gerçekleştirecek bir kaynağı vardı" ifadelerini kullandı.

Skripal ve kızına saldırının düzenlendiği Salisbury'nin İngiltere'nin çok gizli kimyasal silah laboratuvarı Porton Down'a sadece 10 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çeken yazar, VX'nin ilk olarak 1950'ler bu laboratuvarda sentezlendiğinin altını çizdi.

Cunningham, VX'in bugüne kadar geliştirilen en ölümcül kimyasal silah olduğunu da belirterek, "Bu silah, beş çayı kadar İngiliz'dir" yorumunu yaptı.

'RUSYA DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDEN HEMEN ÖNCE OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ'

Cunningham, yazısında olayın zamanlamasına da dikkat çekti.

Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin 18 Mart'ta yapılacağını anımsatan yazar, "Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen seçim zaferini lekelemek için Kremlin'i İngiltere topraklarında eski bir Rus ajana suikast düzenlemekle suçlamaktan daha iyi bir yöntem olabilir mi?" diye sordu.

"Bir düşünsenize. Rusya'nın bakış açısıyla ele alındığında bu suikastın zamanlaması gülünç. Yaklaşık 10 yıldır sakin ve sorunsuz şekilde İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı, neden seçimlerin arefesinde Kremlin düşmanları tarafından hedef alınıyor?" diye devam eden Cunningham, bunun mantıklı olmadığını vurguladı.

'KİM KAZANÇLI ÇIKIYOR?'

Detektiflerin bilindik "Kim kazançlı çıkıyor?" sorusunun yanıtının mantıken İngiliz devletine işaret ettiğini belirten yazar, olaya verilen hızlı siyasi tepkinin ve medya tepkisinin propaganda mahiyetinde bir organizasyon izlenimi verdiğini ifade etti.

Skripal, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.