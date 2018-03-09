'Eski Rus ajanı zehirlemek için kullanılan madde, beş çayı kadar İngiliz'dir'

Skripal ve kızına saldırının düzenlendiği Salisbury'nin İngiltere'nin çok gizli kimyasal silah laboratuvarı Porton Down'a sadece 10 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çeken yazar, VX'nin ilk olarak 1950'ler bu laboratuvarda sentezlendiğinin altını çizdi.
Cunningham, VX'in bugüne kadar geliştirilen en ölümcül kimyasal silah olduğunu da belirterek, "Bu silah, beş çayı kadar İngiliz'dir" yorumunu yaptı.
'RUSYA DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDEN HEMEN ÖNCE OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ'
Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin 18 Mart'ta yapılacağını anımsatan yazar, "Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen seçim zaferini lekelemek için Kremlin'i İngiltere topraklarında eski bir Rus ajana suikast düzenlemekle suçlamaktan daha iyi bir yöntem olabilir mi?" diye sordu.
"Bir düşünsenize. Rusya'nın bakış açısıyla ele alındığında bu suikastın zamanlaması gülünç. Yaklaşık 10 yıldır sakin ve sorunsuz şekilde İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı, neden seçimlerin arefesinde Kremlin düşmanları tarafından hedef alınıyor?" diye devam eden Cunningham, bunun mantıklı olmadığını vurguladı.
'KİM KAZANÇLI ÇIKIYOR?'
Skripal, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.
Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.
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