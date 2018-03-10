Putin: Şam’ın kimyasal silah kullandığı haberleri yalan

NBC televizyonuna demeç verene Putin, Suriye hükümet ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarının yalan olup olmadığı sorusuna, “Elbette. Öncelikle Suriye hükümeti elindeki tüm kimyasal silahı çoktan imha etti” yanıtını verdi.

© AFP 2018/ Ahmad Shafie BILAL Peskov: Suriye’de kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını yalnızca tarafsız bir komisyon belirleyebilir

Suriye’deki kimyasal saldırının sorumluluğunu hükümet değil radikallerin taşıdığını söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bunlar radikal unsurların, teröristlerin eylemlerinin sonucu. Onlar bu suçları, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ı suçlamak için işliyor. İsyancıların, Suriye ordusunun kimyasal silah kullanmış gibi gösterme planlarından haberdarız. Yakın geçmişte de bunu yapmaya çalışmışlardı. Suriye’deki silahlı muhalif güçler, hükümete karşı kimyasal silah suçlamalarını, Esad’a karşı mücadele çabalarını birleştirmeye bahane olarak kullanıyor."

© Sputnik/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve NBC sunucusu Megyn Kelly.

'SUÇ UNSURLARININ EYLEMLERİNİN SONUCU'

NBC sunucusu, hükümet ordusunun kimyasal saldırısında öldüğü iddia edilen çocukların fotoğraflarını sorunca Putin, bu soruya yanıt olarak, “Bu cesetlerin hükümet güçlerinin eylemleri sonucu olduğundan emin misiniz? Ben aksini düşünüyorum. Bu, suç unsurlarının eylemleri sonucu” dedi.

'OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILMADI'

Söz konusu olaylarla ilgili henüz kapsamlı araştırma yapılmadığını dile getiren Putin, “Olay yerinde delillerin toplanması şartıyla titiz araştırmaya ihtiyaç var. Ama henüz hiçbir şey yapılmadı” ifadelerini kullandı.

'RAKKA'YA BAKIN'

Rus lider ayrıca ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka operasyonu sırasında orantısız güç kullanımının araştırılması gerektiğini söyledi.

WATCH: Russian President Vladimir Putin tells @MegynKelly he “couldn’t care less” about Russians allegedly interfering in U.S. elections because they “do not represent the [Russian] government.” #ConfrontingPutin pic.twitter.com/2EY43HXS2B — NBC News (@NBCNews) 10 Mart 2018

Putin, sunucunun Rusya’ya yönelik suçlamalarla ilgili soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

“Suç eylemlerine gelince Rakka’ya dönün ve en azından, meskun mahallere yönelik rastgele bombardımanlar sonucu hala enkazlar altında bulunan cesetleri gömün ve bunu araştırın. Bu koalisyonu sıkı çalışmaya zorlar."

TAM VE KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Suriye hükümetinin düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırılarından Moskova’nın sorumlu olduğu açıklamalarını reddeden Putin, “Bununla hiçbir ilgimiz yok. Tam ve kapsamlı araştırma talep ediyoruz” dedi.

Son zamanlarda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dahil ABD’li yetkililer, Suriye’de hükümet güçlerinin düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırılardan Rusya’yı suçlayıcı açıklamalarda bulunuyor.