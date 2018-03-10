Kayıt
11:51 10 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin: Şam’ın kimyasal silah kullandığı haberleri yalan

    © Sputnik/
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de hükümet ordusunun kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirtti.

    NBC televizyonuna demeç verene Putin, Suriye hükümet ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarının yalan olup olmadığı sorusuna, “Elbette. Öncelikle Suriye hükümeti elindeki tüm kimyasal silahı çoktan imha etti” yanıtını verdi.

    Beşar Esad- Afrin'deki Suriye hükümet güçleri
    © AFP 2018/ Ahmad Shafie BILAL
    Peskov: Suriye’de kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını yalnızca tarafsız bir komisyon belirleyebilir
    'ESAD'A KARŞI MÜCADELE ÇABALARINDA BAHANE'

    Suriye’deki kimyasal saldırının sorumluluğunu hükümet değil radikallerin taşıdığını söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Tüm bunlar radikal unsurların, teröristlerin eylemlerinin sonucu. Onlar bu suçları, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ı suçlamak için işliyor. İsyancıların, Suriye ordusunun kimyasal silah kullanmış gibi gösterme planlarından haberdarız. Yakın geçmişte de bunu yapmaya çalışmışlardı. Suriye’deki silahlı muhalif güçler, hükümete karşı kimyasal silah suçlamalarını, Esad’a karşı mücadele çabalarını birleştirmeye bahane olarak kullanıyor."

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve NBC sunucusu Megyn Kelly.
    © Sputnik/
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve NBC sunucusu Megyn Kelly.

    'SUÇ UNSURLARININ EYLEMLERİNİN SONUCU'

    Doğu Guta
    © AFP 2018/
    Rusya'dan bir uyarı daha: Doğu Guta’da militanlar kimyasal provokasyon hazırlığında
    NBC sunucusu, hükümet ordusunun kimyasal saldırısında öldüğü iddia edilen çocukların fotoğraflarını sorunca Putin, bu soruya yanıt olarak, “Bu cesetlerin hükümet güçlerinin eylemleri sonucu olduğundan emin misiniz? Ben aksini düşünüyorum. Bu, suç unsurlarının eylemleri sonucu” dedi.

    'OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILMADI'

    Söz konusu olaylarla ilgili henüz kapsamlı araştırma yapılmadığını dile getiren Putin, “Olay yerinde delillerin toplanması şartıyla titiz araştırmaya ihtiyaç var. Ama henüz hiçbir şey yapılmadı” ifadelerini kullandı.

    'RAKKA'YA BAKIN'

    Rus lider ayrıca ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka operasyonu sırasında orantısız güç kullanımının araştırılması gerektiğini söyledi.

    Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye hükümetinin kimyasal silah stoklarını yok etti. 2013
    © REUTERS/ Mohamed Abdullah
    'Suriye kimyasal silah kullanıyor olamaz, çünkü kimyasal silahı yok'
    Putin, sunucunun Rusya’ya yönelik suçlamalarla ilgili soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

    “Suç eylemlerine gelince Rakka’ya dönün ve en azından, meskun mahallere yönelik rastgele bombardımanlar sonucu hala enkazlar altında bulunan cesetleri gömün ve bunu araştırın. Bu koalisyonu sıkı çalışmaya zorlar."

    TAM VE KAPSAMLI ARAŞTIRMA

    Suriye hükümetinin düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırılarından Moskova’nın sorumlu olduğu açıklamalarını reddeden Putin, “Bununla hiçbir ilgimiz yok. Tam ve kapsamlı araştırma talep ediyoruz” dedi.

    Son zamanlarda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dahil ABD’li yetkililer, Suriye’de hükümet güçlerinin düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırılardan Rusya’yı suçlayıcı açıklamalarda bulunuyor.

    İlgili konular:

    Putin'den kimyasal silah sahibi tüm ülkelere çağrı
    Putin, ABD'yi elindeki kimyasal silahları imha etmemekle suçladı
    Putin: Macron’un Suriye’de kimyasal silah kullanımıyla ilgili fikrini destekliyorum
    Etiketler:
    Vladimir Putin, Şam, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam