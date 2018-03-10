Putin: Trump pragmatik yaklaşıma sahip deneyimli bir insan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın işbirliği yaptığı insanlara saygıyla yaklaşan büyük deneyime sahip bir insan olduğunu belirtti.

NBC televizyonu, Rus liderle yaptığı röportajı yayınladı. Putin’e diğer konuların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili görüşü soruldu.

ABD Başkanı’nın eleştirilerden kaçmayan ve pragmatik yaklaşıma sahip bir kişi olduğunu söyleyen Putin, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Şahsen bana sempatiyle yaklaştığını düşünüyorum. Trump’ın deneyimli bir insan olduğunu düşünüyorum. O, büyük deneyime sahip bir insan ve eğer birilerle işbirliği kurma ihtiyacı varsa mevcut veya potansiyel partnere saygıyla yaklaşmak gerektiğini anlıyor. Bu öncelikle pragmatik bir yaklaşım. İkincisi de ilk başkanlık süresi olmasına rağmen hızla öğreniyor ve bulunduğumuz bu seviyede karşılıklı suçlamalar ve hakaretlerin çıkmaza giden yol olduğunu iyi anlıyor. Eğer dikkat ettiyseniz ben her zaman ABD, Avrupa ve Asya’daki meslektaşlarıma değişmeyen saygı gösteriyorum”.

NBC sunucusunun, “Trump’ı parlak bir kişilik olarak görüyor musunuz?” sorusuna da “Olabilir” yanıtını verdi.

Trump’ın Twitter’de yazdığı mesajları okumadığını itiraf eden Putin, bu sosyal paylaşım servisini kullanmadığını belirterek, “Görüşlerimiz ifade etmek ve onları uygulamaya dökmek için farklı araçlarım var. Donald daha modern birisi” dedi.

Putin, Trump’ı etkili bir lider olarak görüp görmediği sorusuna da şu yanıtı verdi: “Buna Amerikan halkı karar verir. Trump’ın lider niteliklere sahip olduğu açık, çünkü karar verme sorumluluğunu üstleniyor. O, birilerin hoşuna gitse de gitmese de bu kararları veriyor”.