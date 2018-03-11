Rus halkının yüzde 70’inin oyu Putin’e

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSİOM'un yaptığı anket, Rusya'da nüfusun yüzde 69’unun 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde oylarını şimdiki Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermeye hazır olduklarını ortaya koydu.

5-7 ve 9 Mart tarihlerinde, yaşı 18'in üzerinde olan 4 bin kişinin katılımıyla telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen ankete göre Rusların yüzde 69'u oylarını Putin'den yana kullanacaklarını belirtti.

KOMÜNİSTLERİN ADAYI İKİNCİ SIRADA

Anket, Putin'e en yakın isimlerini ise, halkın yüzde 7'sinin desteğini alan Rusya Federasyonu Komünist Partisi adayı Pavel Grudinin ve yüzde 5'in desteklediği Liberal Demokrat Parti'nin lideri Vladimir Jirinovski olduğunu gösterdi.

VTSİOM'un Telegram kanalında yayınlanan anket sonuçlarına göre, ‘Mart 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerine katılacak mısınız?' sorusuna halkın yüzde 74'ü seçimlere kesin olarak katılacaklarını, yüzde 9'u ise ‘büyük bir olasılıkla' oylamada yer alacaklarını bildirdi.

KATILIM YÜZDE 63-67 ARASINDA

Anket, Rus seçmenlerin oylamaya katılma oranının yüzde 63 ile 67 arasında değiştiğini gösterirken, Putin'in yüzde 69 ile 73, Grudinin'in yüzde 10 ile 14, Jirinovski'nin de yüzde 8 ile 12 arasında oy alacakları tahmin edildi.

Rusya Devlet Başkanlığı için yarışacak 8 isimse şöyle: Sergey Baburin (Rusya Tüm Halkının Birliği), Pavel Grudinin (Rusya Federasyonu Komünist Partisi), Vladimir Jirinovskiy (Rusya Liberal Demokrat Partisi), Vladimir Putin (bağımsız), Ksenia Sobçak (Sivil Girişim), Maksim Suraykin (Rusya'nın Komünistleri), Boris Titov (Yükseliş Partisi), Grigoriy Yavlinskiy (Yabloko).

VTSİOM'un yaptığı anketin yanılma oranının yüzde 1.6'yı geçmediği belirtiliyor.