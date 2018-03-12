Putin: Rusya hiç kimseyi tehdit etmiyor fakat güvenliğini sağlamaya hazır

Rus lider Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği röportajlarda, Rusya’nın diğer ülkeleri tehdit etmediğini, ancak kendi güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

© REUTERS/ Alessandro Bianchi Berlusconi: Putin açık ve pozitif biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Andrey Kondraşov'un ‘Putin' isimli belgesel filmi için verdiği röportajda çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Biz hiç kimseyi tehdit etmeyeceğiz, fakat bulunduğumuz topraklar gibi avantajlarımızı kullanarak, Rusya'nın ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayacağız" diye konuştu.

‘Bu bağlamda Rusya için Arktik bölgenin son derece önemli olduğunu' söyleyen Putin, Norveç kıyılarında ABD'ye ait denizaltıların sürekli olarak nöbet tuttuklarını, o bölgeden Moskova'ya füzelerin ulaşma süresinin 15 dakika olduğunu kaydetti.

'BUZKIRAN FİLOMUZU GENİŞLETECEĞİZ'

Rus lider, Moskova'nın mevcut buzkıran filosuna sahip olduğunu ve onu geliştirme planı bulunduğunu vurguladı. Kısa bir zaman önce Franz Josef Takımadalarını ziyaret ettiğini hatırlatan Putin, oradaki bilimcilerden, tur rehberlerinin yabancı turistlere bu toprakların bir zamanlar Sovyetler Birliği'ne ait olduğunu söylediklerini belirtti. Rus lider, "Yani bu toprakları bizden silmeye başladılar, hâlbuki biz onları hiç kimseye vermedik" ifadelerini kullandı.