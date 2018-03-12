Putin: Rusya hiç kimseyi tehdit etmiyor fakat güvenliğini sağlamaya hazır

Putin, "Biz hiç kimseyi tehdit etmeyeceğiz, fakat bulunduğumuz topraklar gibi avantajlarımızı kullanarak, Rusya'nın ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayacağız" diye konuştu.
‘Bu bağlamda Rusya için Arktik bölgenin son derece önemli olduğunu' söyleyen Putin, Norveç kıyılarında ABD'ye ait denizaltıların sürekli olarak nöbet tuttuklarını, o bölgeden Moskova'ya füzelerin ulaşma süresinin 15 dakika olduğunu kaydetti.
'BUZKIRAN FİLOMUZU GENİŞLETECEĞİZ'
Rus lider, Moskova'nın mevcut buzkıran filosuna sahip olduğunu ve onu geliştirme planı bulunduğunu vurguladı. Kısa bir zaman önce Franz Josef Takımadalarını ziyaret ettiğini hatırlatan Putin, oradaki bilimcilerden, tur rehberlerinin yabancı turistlere bu toprakların bir zamanlar Sovyetler Birliği'ne ait olduğunu söylediklerini belirtti. Rus lider, "Yani bu toprakları bizden silmeye başladılar, hâlbuki biz onları hiç kimseye vermedik" ifadelerini kullandı.
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