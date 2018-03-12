Putin: Angela zaman zaman bana bira gönderiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in zaman zaman kendisine birkaç şişe Radeberger marka bira gönderdiğini söyledi.

'PUTİN' isimli film için konuşan Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisine Doğu Almanya’da KGB ajanı olarak çalıştığı dönemde içtiği ve sevdiği Radeberger biralarından gönderdiğini ifade etti.

"Angela bana zaman zaman Radeberger birası gönderiyor" diyen Putin’in Merkel’in önadını kullanması da dikkat çekti.

Putin ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev geçmişte ünlü Rus bira markası Jiguli’ye ait bir barda bira içerken görüntülenmişti.

Медведев и Путин после демонстрации выпили пива в баре "Жигули" #оуууукей http://t.co/DeOQMVJz — 4EU3 (@4EU3) May 1, 2012

'ZAYIFLIK GÖSTERME HAKKIM YOK'

Öte yandan Putin, film için verdiği röportajda farklı durumlarda kendisini nasıl kontrol edebildiğini de anlattı.

Putin "Bir insan öfkeye kapıldığında, zayıflık gösterir. Ve benim pozisyonumdaki bir insanın zayıflık gösterme hakkı yok" dedi. Putin, görevi sırasında enerjisini korumasının sırrını da "yaptığı işin doğru olduğundan emin ve hayatını işine adamaya hazır olması' olarak açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yapılan 'PUTİN' isimli yeni belgesel filmi, Rus sosyal paylaşım sitesi Odnoklassniki’de yayınlandı.