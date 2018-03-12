Kojin: Yaptırımlara rağmen, planlanandan daha fazla silah ihraç ediyoruz

‘ATALARIMIZDAN KALAN DENEYİMLERİMİZ VAR'
1949 yılından beri önce Sovyetler Birliği'nin sonra da Rusya'nın her zaman yaptırımlara maruz kaldığını, yaptırımların daima savunma sektörüne yönelik olduğunu vurgulayan Kojin "Atalarımızdan gelen bir deneyimimiz ve akıllı kafalarımız var. Ne yapacağımızı biliyoruz, elbette öylece oturup beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kojin, geçen yıl 45 milyar dolarlık bir sipariş olduğunu, 16 milyar dolarlık sözleşme imzaladıklarını vurguladı.
‘ÇİN'DEN 7 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ VAR'
Kojin, Rusya'nın uzun vadeli ve ümit vaat eden bir partneri olarak nitelendirdiği Çin'den yaklaşık 7 milyar dolarlık silah siparişi olduğunu ifade etti.
Kojin "Çin'le Triumf'lar gibi hava savunma sistemleri, süper manevra kabiliyetine sahip uçakların, uçak motorları sevkiyatına yönelik çok büyük sözleşmeleri uyguluyoruz" dedi.
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