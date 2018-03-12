Kojin: Yaptırımlara rağmen, planlanandan daha fazla silah ihraç ediyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların yerli silahların satışını zorlaştırdığını, ancak Rusya’nın her halükârda yurtdışına planlanandan daha fazla silah ihraç ettiğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Kojin "Planlarımızı ne olursa olsun gerçekleştirdik. Geçen yıl kendimize 17 milyar dolarlık silah sevkiyatı hedefi koymuştuk. Yaptırım baskısına rağmen bu planı yalnızca gerçekleştirmekle kalmadık, planladığımızdan daha fazlasını yaptık. Yaptırımlar ciddi bir sorun, ancak biz bununla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz" dedi.

‘ATALARIMIZDAN KALAN DENEYİMLERİMİZ VAR'

1949 yılından beri önce Sovyetler Birliği'nin sonra da Rusya'nın her zaman yaptırımlara maruz kaldığını, yaptırımların daima savunma sektörüne yönelik olduğunu vurgulayan Kojin "Atalarımızdan gelen bir deneyimimiz ve akıllı kafalarımız var. Ne yapacağımızı biliyoruz, elbette öylece oturup beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kojin, geçen yıl 45 milyar dolarlık bir sipariş olduğunu, 16 milyar dolarlık sözleşme imzaladıklarını vurguladı.

‘ÇİN'DEN 7 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ VAR'

Kojin, Rusya'nın uzun vadeli ve ümit vaat eden bir partneri olarak nitelendirdiği Çin'den yaklaşık 7 milyar dolarlık silah siparişi olduğunu ifade etti.

Kojin "Çin'le Triumf'lar gibi hava savunma sistemleri, süper manevra kabiliyetine sahip uçakların, uçak motorları sevkiyatına yönelik çok büyük sözleşmeleri uyguluyoruz" dedi.