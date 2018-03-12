Putin: İngiltere, Skripal olayını kendisi çözmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'ye, ismi açıklanmayan bir sinir gazıyla zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal'le ilgili olayı bizzat çözme tavsiyesinde bulundu.

© AP Photo/ Andrew Matthews Lavrov'dan İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen eski Rus casus hakkında açıklama

Putin'e, Rusya Ulusal Tahıl Merkezi için seçilen seraları incelediği sırada BBC muhabiri tarafından Skripal olayından Rusya'nın sorumlu olup olmadığı soruldu.

Rus lider, "Bu konuyu öncelikle kendiniz çözmelisiniz, daha sonra da biz bunu sizinle istişare edeceğiz" yanıtını verdi.

Putin, daha sonra bu ziyaretin amacının tarımla ilgili konuları ele almak olduğunu vurgulayarak siyasi konuları konuşmak istediğini ima etti.

PESKOV: LONDRA'DAN RUS DAHLİNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA DUYMADIK

Diğer taraftan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz hükümetinden Rusya'nın Skripal olayında dahli olduğuna ilişkin bir açıklama duymadıklarını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "İngiliz siyasetçilerin ve yetkililerin RUsya'nın Skripal olayına müdahil olduğuna dair bir açıklama duymadık" dedi.

Söz konusu haberlerin objektifliği konusunda soru işaretleri bulunan İngiliz basın kuruluşlarında yer aldığının altını çizen Peskov, bunun Rusya'nın meselesi olmadığını vurguladı.

Skripal, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.