Peskov: Putin titiz bir patron, yaptığı eleştiriler de işin bir parçası

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Peskov bazen öyle saçmalıyor ki’ ifadelerini değerlendirdi. Putin’in titiz bir patron olduğunu belirten Peskov, eleştirilerin işin doğal bir parçası olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov "Daha önce de defaatle söyledik, Putin çok titiz bir insan, titiz bir patron. Bu nedenle bunlar kesinlikle işin normal bir parçası. Eleştiriler bazen daha sert bazen daha hafif oluyor. Genel olarak da, muhtemelen üstleri tarafından eleştirilmeyen bir basın sözcüsü yoktur. Eleştiri almıyorsa, hiçbir şey yapmayan bir basın sözcüsüdür" dedi.

Devlet başkanıyla çalışmanın eleştirileri de beraberinde getirdiğini beliren Peskov, konuşmaları sırasında kişisel fikirlerini değil, Kremlin'in yaklaşımlarını dile getirdiğini söyledi.

Putin daha önce NBC'den, Megyn Kelly'ye verdiği röportaj sırasında, Kremlin'de çalışan herkesin konuşmalarını kontrol edemeyeceğini, Peskov'un da bazen saçmaladığını söylemişti.