May: Eski casusun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olması kuvvetle muhtemel

İngiltere Başbakanı Theresa May, Moskova'nın, eski casus Sergey Skripal'in zehirlenmesinden ya da askeri düzeydeki sinir gazının zehirleyenlerin eline geçmesinden sorumlu olduğu iddiasında bulundu.

© REUTERS/ Toby Melville Peskov: Skripal olayının soruşturmasında İngiltere ile işbirliği yapmaya hazırız

May, Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısının ardından parlamentoya seslendi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi'nin başbakanlığa çağrıldığını ve kendisindan 'Rusya'da üretilen askeri düzeydeki bir sinir gazı türünün Salisbury'ye nasıl geldiğinin' açıklanmasının talep edildiğini aktaran İngiltere Başbakanı, eski Rus casusu Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın askeri düzeydeki sinir gazıyla zehirlenmesinden ya da askeri düzeydeki sinir gazının zehirleyenlerin eline geçmesinden Rusya'nın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu' iddia etti.

May ''Bu ya Rus devletinin ülkemize karşı doğrudan eylemidir ya da Rus devleti feci şekilde zarar verme potansiyeline sahip sinir gazı türevleri üzerinde kontrolünü kaybetmiştir ve başkalarının eline geçmesine izin vermiştir'' ifadelerini kullandı.

''Bu gaz Novichok olarak bilinen grupta yer alıyor'' diyen kadın lider, verilerin numunelerin bu zehre verdiği pozitif tepkiye dayandığını kaydetti.

© REUTERS/ Toby Melville Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden Skripal açıklaması: Rus istihbaratının işi değil

Rusya'ya 'zehirleme vakasıyla ilgili açıklama yapması için salı gününe dek mühlet verdiklerini' duyuran Muhafazakar Parti lideri şunları söyledi:

'TOPRAKLARIMIZDA GÜÇ KULLANILMASI SAYARIZ'

''İnandırıcı bir yanıt alamazsak zehirleme vakasını Britanya toprakları üzerinde güç kullanımı olarak değerlendireceğiz.''

© Sputnik/ Zaharova: İngiliz hükümeti, Skripal olayı hakkındaki gerçekleri gizleyebilir

Rusya'yla 'işlerin olağan şeklinde devam etmesi' gibi bir durumun söz konusu olamayacağını, Moskova'ya karşı daha geniş çaplı önlemler almaya hazır olduklarını dile getiren May, diğer yandan Skripal'in zehirlenmesi ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

© AP Photo/ Andrew Matthews Lavrov'dan İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen eski Rus casus hakkında açıklama

Eski Rus casusu Sergey Skripal (66) ile kızı Yulia (33), 4 Mart'ta İngiltere'nin güneyindeki Salisbury kentinde baygın halde bulunmuştu. Hastanede yoğun bakıma alınan ve kritik durumda bulunan baba kızın bir tür sinir gazıyla zehirlendiği açıklanmıştı.

Olay yeri koruyucu elbise giyen 180 askeri personel tarafından incelendi ve her türlü iz, obje, araç toplandı.

Skripal, 2006'da Rus yargısı tarafından Rus askeri istihbaratında görevliyken İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ile işbirliği yaptığı için vatan hainliğinden suçlu bulmuştu.

300 Rus ajanını ihbar etmekten 13 yıl hapse mahkum edilen emekli Rus albay, 2010'da ABD ile Rusya arasındaki casus takasıyla serbest bırakıldı, 2011'de İngiltere'ye sığınıp Salisbury'ye yerleşti.

Artık kimsenin umurunda değilken Skripal'in 'zehirlenmesi vakasının' tam da Rusya devlet başkanlığı seçimlerine 14 gün kala meydana gelmesi dikkat çekti.

RUSYA: İNGİLİZ PARLAMENTOSUNDA BİR SİRK GÖSTERİSİ

Nitekim May’in açıklamasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bu, İngiliz parlamentosunda bir sirk gösterisi'' dedi.

Bununla amaçlanın çok açık olduğunu, Rusya'ya karşı provokasyona dayalı yeni bir siyasi kampanya başlatılmak istendiğini belirten Zaharova, şu çıkışı yaptı:

© AFP 2018/ Alexander NEMENOV Putin: İngiltere, Skripal olayını kendisi çözmeli

''Yeni masallar uydurmak yerine kraliyette birileri, İngiliz topraklarında esrarengiz şekilde ölen (eski FSB çalışanı Aleksandr) Litvinenko, (Rus işadamı Boris) Berezovskiy, (Rus işadamı Aleksandr) Perepiliçniy ve diğer birçoklarıyla ilgili yürütülen soruşturmaların nasıl bittiğini anlatsın.”

SHERLOCK HOLMES 'GRIMPEN BATAKLIĞINI' ÇÖZSÜN

Rus Dışişleri Sözcüsü ''Grimpen bataklığı sırlarını korumaya devam ediyor'' diye ekledi. Grimpen bataklığı, Sir Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes serisindeki 'Baskervillerin Köpeği' romanında geçen bir yer.

