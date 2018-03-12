Putin: Tarım ürünlerinin ihracatı silah satışından daha karlı hale geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarım ürünlerinin ihracatından elde edilen kazancın silah ve askeri teçhizat ihracatından elde edilenden üçte bir oranında yüksek olduğunu belirtti.

Rusya Ulusal Tarım Üreticileri Forumu'nda konuşan Putin, "Hatırlıyorum da iki yıl önce tarım ürünleri ihracatının hacim açısından silah ihracatıyla eşit duruma geldiğini söylemiştim. Bugün üçte bir oranında daha yüksek" diyerek Rus savunma sanayisinin ihracat kazancının 15.6 milyar dolar civarında olduğunu hatırlattı.

Putin, "2000 yılıyla kıyaslandığında tarım ve gıda ürünlerinin ihracatı, ki böyle bir rakamı telaffuz etmek korkutucu, tam 16 kat arttı. Tek kelimeyle harika" diye ekledi.