Putin: Tarım üreticilerimize desteği sürdüreceğiz

© AP Photo/ Yuri Kadobnov Putin: Tarım ürünlerinin ihracatı silah satışından daha karlı hale geldi

Rusya Ulusal Tarım Üreticileri Forumu'nda konuşan Putin, "DTÖ şartlarının yerine getirildiği yönündeki tüm dış işaretlere rağmen aslında gelişmiş ekonomilerde kendi üreticilerine destek için çok sayıda yöntemden yararlanılıyor. Biz de Dünya Ticaret Örgütü ilke ve şartlarını ihlal etmeden bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Rus lider, "Bu yöntemler sayesinde eminim tarım sektörümüzün geleceği sağlanacak ve garanti edilecek" diye ekledi.

‘YASADIŞI TARIM ÜRÜNLERİ GİRİŞİ İÇİN CEZALARI ARTIRACAĞIZ'

Forumda, Trio tarım şirketinin yöneticisi Yevgeniy Uvarkin, bitkisel yağlar kullanılarak yapılan ürünlerin ithalatı ve üretimi üzerinde kontrolün güçlendirilmesi talebinde bulundu. Putin, bu talebe karşılık olarak şunu dedi:

"Avrasya Ekonomik Birliği dış sınırları, Rusya topraklarına girişi sınırlanan ürünlerin sızması karşısında şeffaf olmamalı. Bunu çok iyi anlıyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Biz bunu her şeye rağmen yapmaya devam edeceğiz, ilgili ihlallere verilen cezaları sıkılaştıracağız".