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    Rus Özel Kuvvetleri

    Putin, Suriye’deki bir özel kuvvetler askerinin kahramanlık öyküsünü anlattı

    © Sputnik/ ALEXANDER KRYAZHEV
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus özel kuvvetler askeri Denis Portnyagin’in Suriye’de IŞİD’e karşı gösterdiği kahramanlığı anlattı. Portnyagin’in esir düşmemek için kendisini havaya uçurmaya hazır olduğunu söyleyen Putin, röportaj sırasında Kursk denizaltısının torpido odasındaki patlamanın ardından battığını da ifade etti.

    ‘PUTİN' isimli belgesel için konuşan Putin, Aralık 2017'de ‘Rusya Kahramanı' unvanı verilen Denis Portnyagin'in Suriye'de gösterdiği kahramanlığı anlattı.

    Vladimir Putin
    © Sputnik/ Alexei Nikolsky
    Putin’den Suriye’de görev yapan Rus askerlerine teşekkür
    Putin "16 Ağustos 2017'de onbaşı Portnyagin teröristlerin saldırısına güçlükle karşılık verdi. Operasyonlar sırasında uçaklarımızı yönlendiren özel kuvvetler grubu 4-5 kişi bölgede… Teröristler tarafından beklenmedik bir saldırı gerçekleştirildi. Suriye güçlerinin bir kısmı çekildi, bir kısmı kaldı. Bizimkiler de kalıp bu mücadeleyi üstlendi" dedi.

    40 TERÖRİSTİ KARŞILADI, 14'ÜNÜ ÖLDÜRDÜ

    Putin'in açıklamasına göre, grubun en genç üyesi Denis Portnyagin, makineli tüfekle yaklaşık 40 teröriste karşılık verdi, 14'ünü öldürdü. Kaskı ve silahına kurşunlar isabet eden Portnyagin, daha sonra mücadeleye el bombalarıyla devam etti. Olay sırasında saldırıyı kendi üzerine çekmeye çalışan Portnyagin, bir yandan yanındakilere talimat verirken, esir düşme tehlikesi oluştuğunda da kendisini havaya uçurmak için hazırlandı. Daha sonra da havan ateşi ile uzaklaştırılabilen militanlar, bir Rus uçağının gerçekleştirdiği hava saldırısı ve bir başka Rus özel kuvvetler ekibinin yardımıyla etkisiz hale getirildi.

    PUTİN: KURSK DENİZALTISI, İÇERİSİNDEKİ PATLAMANIN ARDINDAN BATTI

    Putin, röportaj sırasında 2000 yılında tatbikat sırasında batan ve 118 mürettabatın ölmesiyle sonuçlanan Kursk denizaltısı faciasından da söz etti.

    Putin "Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ekonomide, toplumda, orduda büyük zorluklar yaşandı. Kursk trajedisi de silahlı kuvvetlerin genel durumunun bir göstergesiydi" dedi.

    Denizaltı
    © Sputnik/ A. Polikaşin
    Akdeniz’deki Rus donanmasına iki yeni denizaltı katılıyor
    O dönem devlet başkanlığı görevine yeni başladığını hatırlatan Putin "Önemli bir tatbikatın olduğunu bile bilmiyordum. Dönemin Savunma Bakanı (İgor Sergeyev) beni arayıp bir denizaltımızı kaybettiğimizi, ancak bulduğumuzu, çalışmaların başlatıldığını söyledi. Trajik bir şeyin olup olmadığı belli değildi, daha sonra her şey açığa kavuştu" ifadelerini kullandı.

    Putin, denizaltının nasıl battığına yönelik gerçekleştirilen resmi soruşturmanın sonuçlarını doğruladı. Putin'in açıklamasına göre, denizaltının torpido odasında gerçekleşen bir patlama yangına neden olmuştu. Denizaltı daha sonra içerisindeki mühimmatın patlaması sonucu batmıştı.

    ‘RUS ORDUSU YENİ BİRİMLER KAZANDI'

    Putin, Rus ordusunun modernize edilmesinin yanı sıra Suriye'deki operasyonlar sırasında etkinliğini kanıtlayan bazı yeni birimlere kavuştuğunu söyledi.

    Rus Hava Kuvvetleri
    © Sputnik/ VLADIMIR ASTAPKOVICH
    ‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'deki aktiviteleri giderek artacak'
    Putin "2013 yılından beri Rus Hava Kuvvetleri'ne her yıl 200 hava aracı sağlandı. Ordumuzun yalnızca yenilenmekle kalmayıp yeni birimler de kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu birimler Suriye'deki operasyonlarda ne kadar etkili olduklarını kanıtladı. Daha önce orduda böyle birimler yoktu, Suriye'de de başarılı bir performans gösterdiler" dedi.

    Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Ağustos 2015'te hava kuvvetlerinin, hava-uzay savunma kuvvetleri ile birleştirilmesi sonucunda oluşturuldu. Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Eylül 2015'ten beri Suriye'de teröristlere karşı gerçekleştirilen operasyonlarda yer alıyor.

    ‘RUSYA, KİMSE İÇİN TEHDİT DEĞİL'

    "Kimse için tehdit teşkil etmeyeceğiz, ancak avantajlarımızı, bu durumda, bölgesel avantajlarımızı kullanarak Rusya'nın ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayacağız" diyen Putin, Norveç açıklarındaki ABD denizaltılarının Moskova'ya 15 dakika içinde ulaşabilecek füzeler fırlatma kapasitesi olduğu için Arktik bölgesinin Rusya için stratejik açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

    Putin, Rusya'nın bir buzkıran filosuna sahip olduğunu ve bu filonun geliştirileceğini ifade etti.

    ‘ARMATA TANKINI DENEDİM'

    Putin "Armata tankına girip içerisinde neler olduğuna baktım. Başkomutan olarak kendi gözlerimle görmem gerekiyor" dedi.

    Armata T-14 tankı 2016 yılında 9 Mayıs Zafer Günü'nde görücüye çıkarılmıştı.

    ‘RUSYA İÇİN BİR ‘YUGOSLAVYA SENARYOSU'NUN ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLURDU'

    FSB
    Sputnik
    FSB: Çeçen terörist Umarov’un mezarı bulundu
    Putin'in ilk dönem başkanlığı sırasında en zorlu meselelerden birinin Çeçen ayrılıkçılardı. Bu sorun Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinde art arda gerçekleştirilen terör saldırılarıyla daha ciddi bir hal atmıştı.

    Bu dönemde bir ‘Yugoslavya senaryosu'nun uygulanmış olma olasılığının Rusya için Çeçen Savaşı'ndan daha ciddi kayıplara neden olacağını ifade eden Putin, ülkenin bu senaryodan Çeçenistan'daki Rusya yanlısı taraflar sayesinde kurtulabildiğini belirtti. Putin, mevcut Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov'un babası Ahmet Kadirov'un "Çeçenistan yalnızca Rusya'nın bir parçası olarak gelişebilir" sözlerini hatırlattı.

    Putin röportaj sırasında Çeçenistan'a yaptığı bir yolculuk sırasında helikopterine saldırı gerçekleştirildiğini de ifade etti.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
    © AA/
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    Yeni Yıl arifesinde bir tören için Çeçenistan'a gittiğini belirten Putin "Helikopter inemedi. Yeni yıl arifesi olduğu için havaifişekler patlatılıyor sandım. Ama pilotlar ‘Ne havaifişeği, saldırılıyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

    ‘TARİH, DİKKATLE ELE ALINMALI'

    Gelecekte faşizmin tekrarlanmaması için geçmişten ders çıkartılması gerektiğini vurgulayan Putin "Tarih konusunda, tarihin saflığı konusunda dikkatli olmalıyız. Tarihçilerin tarihte oynama yapmalarına ve tarihin bozulmasına izin vermemeliyiz" dedi.

    Putin, ülkelerinin Nazilerle, faşizmle bağlantılı geçmişi nedeniyle tüm Alman nesillerinin suçlanmaması gerektiğini belirtti. Putin, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında ciddi kayıplar vermesine rağmen Rus halkının Almanlara karşı nefret dolu bir yaklaşıma sahip olmadığını vurguladı.

    Etiketler:
    Rus Özel Kuvvetleri (Spetsnaz), Denis Portnyagin, Vladimir Putin, Çeçenistan, Suriye, Rusya
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