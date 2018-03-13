Çavuşoğlu: Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kopma noktasında

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki bir üniversitede verdiği demeçte, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin kopma noktasında olduğunu söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, ABD'nin, Türkiye ile normal bir diyalog sürdürebilmesi için YPG'ye silah göndermeyi bırakması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın başkentindeki Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) öğrencilerin katılımı ile düzenlenen bir konferansta konuşan Çavuşoğlu, Washington'ın, Fethullah Gülen'in iadesi dahil bir dizi konuda sözünü tutmamakla itham etti.

"Türk halkı ABD'ye çok olumsuz bakıyor. Zira sözlerini tutmuyor ve sürekli yalan söylüyorlar" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kopma noktasında bulunmakta. İlişkilerin tamamen kopmaması için şubat ayında bazı çalışma grupları kuruldu. Onlara bir şart koştuk: 'Eğer sözlerinizi yine tutmazsanız biz de sabırlı davranmayı bırakacağız' dedik."

"Böyle bir ilişkiyi sürdürmemizin ne anlamı var?" diye soran Çavuşoğlu ayrıca şunları da ekledi: "ABD, bildiğiniz gibi, son dönemde terörist örgüt YPG'ye sürekli olarak silah teslimatı yapıyor. Daha sonra bu silahlarda bizim yerleşim yerlerimize ateş açıyorlar."