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    İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow

    Rus Dışişleri, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi'ni çağırdı

    © Sputnik/ Evgeny Biyatov
    Rusya
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    İngiltere Başbakanı Theresa May'in, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de kızıyla birlikte zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki ifadelerinin ardından, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow'un Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
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    İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Bristow'un Rus Dışişleri'ne çağrıldığını Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova duyurdu. Ancak Zaharova konu hakkında başlka ayrıntı vermedi.

    İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casusu Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın askeri düzeydeki sinir gazıyla zehirlenmesinden ya da askeri düzeydeki sinir gazının zehirleyenlerin eline geçmesinden, Rusya'nın sorumlu olmasının 'kuvvetle muhtemel olduğunu' iddia etmişti.

    May, olayla ilgili açıklama yapılması için Rusya'ya bugüne kadar mühlet vermiş, inandırıcı bir yanıt alamazlarsa bunu İngiltere topraklarında güç kullanımı olarak değerlendireceklerini söylemişti.

    Zehirli sinir gazıyla saldırıya uğradığı belirtilen Sergey Skripal ile kızı Yuliya yoğun bakımda tutuluyor. 

    Eski casus Skripal 2006'de İngiliz gizli servisi MI6 ile işbirliği yapmaktan suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

    2010'da dönemin devlet başkanı Dmitriy Medvedev, ABD ile yapılan casus takası kapsamında Skripal'i affetmiş, eski casus da İngiltere'de yaşamaya başlamıştı.

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    Etiketler:
    Sergey Skripal, Laurie Bristow, Theresa May, İngiltere, Rusya
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