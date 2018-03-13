Rusya: İngiltere, Skripal soruşturmasında uluslararası mekanizmalara başvurmadı

Rossiya 1 televizyonundaki 60 Dakika programına konuk olan Zaharova, “Temelinde uluslararası hukukun yattığı tek bir meşru mekanizma bu olayda İngiltere tarafından kullanılmadı” dedi.

İngiltere Başbakanı Teresa May’in, Skripal’in zehirlenmesinde Rusya’nın eli olduğu yönünde tek bir delile sahip olmadığını söyleyen Zaharova, “Zehir hakkında hiçbir şey bilinmiyor, gelin açıkça ve objektif konuşalım, Teresa May de hiçbir şey bilmiyor, elinde tek bir gerçek delil yok. Ona kimlerin ve nasıl bilgi verdiği bilinmiyor” ifadelerini kullandı.