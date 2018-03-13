Firari Aeroflot yöneticisi, 68 yaşında Londra'da öldü

Hakkında açılan para aklama ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından İngiltere'ye iltica eden Rus iş adamı Nikolai Glushkov'un Londra'daki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Vedemosti gazetesinin kurucusu Demian Kudryavtsev, Facebook'tan paylaştığı mesajda, Gluskov'un Londra'daki evinde ölü bulunduğunu belirtti. Kudryavtsev, olayın bilgisini Glushkov'un arkadaşlarından aldığını söyledi.

'ORTA YAŞLI BİRİ DEĞİLDİ'

Glushkov'un neden öldüğü henüz açıklığa kavuşmadı. Ancak, İngiliz polisi Glushkov'un ölümüyle eski Rus ajanı Sergei Skripal'in ölümü arasında bir bağlantı olduğunu gösteren delilleri olmadığını bildirdi.

Glushkov'un yakın arkadaşlarından biri Govorit Moskva radyosuna yaptığı açıklamada, ünlü iş adamının AIDS'ten ölmüş olabileğini belirtti. Gluskov'un homoseksüel olduğunu hiç bir zaman saklamadığını ekledi ve "Tam olarak neden öldüğünü bilmiyorum. Orta yaşlı birisi değildi" ifadesini kullandı.

Rusya'nın en büyük ticari bankası Alfa Bank'ın başında bulunan Petr Aven ise Glushkov'un Londra'da evlendiğini söylemişti.

'122 MİLYON DOLAR ÇALMAKTAN MAHKUM OLDU'

© AP Photo/ Mark Baker Interpol'ün talebiyle Tayland'da gözaltına alınan Rusya vatandaşı sınırdışı edildi

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeoflot'un ve otomobil satış firması LogoVaz'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Glushkov, 1999'da Aeroflut'ta çalıştığı dönemde para aklama ve dolandırıcılıktan suçlanmıştı.

2004 yılında hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından beraat etmiş, ancak yetkiyi kötüye kullanmak ve gözaltından kaçma girişimi suçlamalarından 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen Glushkov, 2010 yılında Londra'ya taşınmış ve İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunmuştu.

2017 yılında Moskova Mahkemesi, Gluskov'u Aeroflut'tan 122 milyon dolar çaldığı gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etmişti.