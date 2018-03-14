Aeroflot’un Kahire seferleri, 11 Nisan’dan itibaren yeniden başlıyor

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’un Moskova’dan Kahire’ye uçuşları için bilet satışlarının 13 Mart’ta, düzenli seferlerin ise 11 Nisan’dan itibaren başlayacağı belirtildi.

© AFP 2018/ ALEXANDER NIKULIN Putin, Rusya ile Mısır arasındaki uçak seferlerini yeniden başlattı

Aeroflot şirketinden yapılan açıklamada, ‘11 Nisan 2018 tarihinden itibaren Moskova ile Kahire arasında düzenli seferler yeniden başlayacak. Seferlerin Şeremetyevo Havaalanı'ndan Airbus A320 uçaklarıyla haftada üç sefer yapılacak. Uçuşlar için bilet satışlarına 13 Mart 2018 tarihinden itibaren başlandı' ifadelerine yer verildi.

Kahire'ye SU 400 sefer sayılı uçuşların Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri, Mısır'ın başkentinden Moskova'ya SU-401 sefer sayılı uçuşların ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacağı belirtildi.

DÜNYA KUPASI SEBEBİYLE UÇUŞ SIKLIĞI ARTACAK

Açıklamada 12 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Moskova-Kahire uçak seferlerinin her gün yapılacağı vurgulanırken uçuş sıklığının arttırılması Rusya'nın bu tarihlerde FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasıyla açıklandı.

Rusya ile Mısır arasındaki uçak seferleri, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinden havalanan Rus Kogalımavia havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından Kasım 2015'te Rusya tarafından askıya alınmıştı.

Mısır, bu dönem içinde Kahire havalimanındaki güvenlik önlemlerini güçlendirme adına büyük çalışmalar yapmış oldu. 4 Ocak 2018'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahire'yi hava trafiğinin kapatıldığı şehir listesinden çıkaran bir kararnameyi imzalamıştı. Mısır'a charter uçuşlarının açılmasıyla ilgili görüşmelerin Nisan ayında başlatılması bekleniyor.