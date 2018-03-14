Sobçak, Putin’in vaftiz babası olduğu iddialarını yalanladı

Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerinin tek kadın adayı Kseniya Sobçak, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vaftiz babası olduğu iddialarını yalanladı.

© Sputnik/ Eugene Odinokov Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde tek kadın aday Kseniya Sobçak 10

Eho Moskvı radyosunda konuşan Sobçak, Putin'in vaftiz babası olduğu iddialarına yanıt verdi.

Sobçak "12 yaşındayken vaftiz edildim. Bu benim için babamın fazladan birkaç sakız karşılığında kiliseye gelip 3 saat boyunca orada kalmamı istediği bir hikayeden ibaretti" dedi.

Dindar bir çocuk olmadığını ve vaftiz olmanın kendisi için unutulmaz bir olay olmadığını belirten Sobçak, vaftiz sırasında Putin'in yalnızca kilisede olduğunu, vaftiz babalığını yapmadığını söyledi.

‘PUTİN'LE TEMASIM YOK'

Sobçak, Putin'le bu konuyu hiçbir zaman konuşmadığını, onunla kişisel teması olmadığını da ifade etti.

Vladimir Putin, Kseniya Sobçak'ın babası, eski St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'la birlikte çalışıyordu. Putin ayrıca Sobçakların aile dostuydu.

SOBÇAK, PUTİN'İN ADAYLIĞININ YASADIŞI OLDUĞU İDDİASIYLA MAHKEMEYE BAŞVURACAK

Sobçak, 14 Şubat'ta Rusya Yüksek Mahkemesi'ne Putin'in art arda başkanlık yaptığı için aday gösterilemeyeceği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Mahkeme, iki gün sonra başvuruyu reddetmişti. Sobçak kararla ilgili itirazda bulunmuş, itirazı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sobçak'ın avukatı İlya Novikov, müvekkilinin Rusya Başbakanlığı Yüksek Mahkemesi başkanlığına Putin'in aday olarak gösterilmesinin ‘yasadışı' olarak görülmesi yönünde şikayette bulunacağını söyledi.

Rusya Anayasası çerçevesinde bir kişi art arda iki kezden fazla devlet başkanlığı yapamıyor.

2000 ve 2004 yılları arasında başkanlık yapan Putin, 2008 yılında başbakanlık görevine geçmişti.

Putin 2012 yılında tekrar başkanlığa seçilmişti.