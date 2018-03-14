Sobçak, Putin’in vaftiz babası olduğu iddialarını yalanladı

Sobçak "12 yaşındayken vaftiz edildim. Bu benim için babamın fazladan birkaç sakız karşılığında kiliseye gelip 3 saat boyunca orada kalmamı istediği bir hikayeden ibaretti" dedi.
Dindar bir çocuk olmadığını ve vaftiz olmanın kendisi için unutulmaz bir olay olmadığını belirten Sobçak, vaftiz sırasında Putin'in yalnızca kilisede olduğunu, vaftiz babalığını yapmadığını söyledi.
‘PUTİN'LE TEMASIM YOK'
Sobçak, Putin'le bu konuyu hiçbir zaman konuşmadığını, onunla kişisel teması olmadığını da ifade etti.
Vladimir Putin, Kseniya Sobçak'ın babası, eski St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'la birlikte çalışıyordu. Putin ayrıca Sobçakların aile dostuydu.
SOBÇAK, PUTİN'İN ADAYLIĞININ YASADIŞI OLDUĞU İDDİASIYLA MAHKEMEYE BAŞVURACAK
Sobçak'ın avukatı İlya Novikov, müvekkilinin Rusya Başbakanlığı Yüksek Mahkemesi başkanlığına Putin'in aday olarak gösterilmesinin ‘yasadışı' olarak görülmesi yönünde şikayette bulunacağını söyledi.
Rusya Anayasası çerçevesinde bir kişi art arda iki kezden fazla devlet başkanlığı yapamıyor.
2000 ve 2004 yılları arasında başkanlık yapan Putin, 2008 yılında başbakanlık görevine geçmişti.
Putin 2012 yılında tekrar başkanlığa seçilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)