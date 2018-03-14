Lavrov ve Çavuşoğlu, üçlü Astana toplantısı öncesinde Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin başkenti Moskova'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Lavrov ve Çavuşoğlu, Moskova'daki görüşmeleri öncesinde basına görüntü verdi.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un bakanların görüşmeye geçmesinden hemen önce yaptığı açıklamaya göreyse, Lavrov ve Çavuşoğlu, 'Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde neler yapılması gerektiği ve buralarda kalmaya devam eden teröristlerle (IŞİD'ci ve El Nusra'cılar) nasıl mücadele edilebileceği de dahil olmak üzere, söz konusu bölgelerle ilgili her konuyu ele alacak.'

Bogdanov ayrıca, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Şam yakınlarında yer alan doğu guta'daki durumu da konuşacağını söyledi.

Lavrov ve Çavuşoğlu'nun görüşmesini, Astana süresinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının 16 Mart'ta Kazakistan'ın başkentinde yapacağı üçlü görüşme izleyecek.

Astana'daki görüşmeye üç ülkenin savunma bakanlıklarından temsilcilerin de katılması bekleniyor.