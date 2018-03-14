Çavuşoğlu, Moskova'da açıkladı: Erdoğan ve Putin, 3 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek

Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelen Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı için 3 Nisan'da Ankara'da bir araya geleceğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeye geçilmesinden önce, "Bugünkü görüşmemiz, yenisi 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık niteliğinde" dedi.

Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi'ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapıyor.

Ankara'daki bu toplantıyı ise, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın liderlerinin İstanbul'da gerçekleştireceği ikinci üçlü zirve izleyecek.

Çavuşoğlu ayrıca, hem Rusya hem de Türkiye'nin, ikili ilişkileri geliştirip işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra bölgesel problemlere çözüm bulunması konusunda da işbirliği yapmak istediğini belirtti.

Türk Dışişleri Bakanı, Lavrov'la görüşmesinde, her iki tarafı da ilgilendiren çeşitli konuların ele alınacağını da kaydedip, Rusya ve Türkiye'nin ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında ilişkilerini aktif olarak geliştirmekte olduğunu ekledi.

LAVROV: 3 NİSAN'DAKİ ZİRVEDE OLUMLU SONUÇLAR ALINMASINI BEKLİYORUZ

Basına açık kısımda söz alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3 Nisan'daki zirveden ekonomi alanı da dahil olumlu sonuçlar alınmasını beklediğini söyledi. Lavrov, "Ekonomi gündemi, ticaret, yatırım, enerji alanları da dahil sonuç verici bir zirve gerçekleştirme konusunda her iki taraf da istekli" dedi.

Lavrov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerinin başarıyla devam ettiğini de belirtti.

'SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM ÇABALARINI ELE ALACAĞIZ'

Lavrov, Çavuşoğlu'yla yapacakları görüşmede Suriye krizini ve siyasi çözüm çabalarını ele almayı planladıklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Muhtemelen, uluslararası gündemdeki konulardan Türkiye ve Rusya'nın İran'la birlikte Astana sürecini başlattığı, Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni gerçekleştirdiği ve bu sayede BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm süreci için gerekli koşulları oluşturduğu Suriye'de çözüm konusuna özel önem vereceğiz" diye konuştu.