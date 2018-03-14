Peskov: Skripal'in zehirlenmesiyle ilgimiz yok, suçlamaları kabul etmeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde, 'Noviçok' grubuna giren bir sinir gazıyla zehirlenmesi ile hiçbir ilgileri olmadığını ve kanıta dayandırılmayan bu yöndeki suçlamaları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Peskov, "Moskova'nın duruşu iyi biliniyor, bu duruşumuz diplomatik kanallar aracılığıyla Londra'ya iletildi. Buna göre, Rusya'nın İngiltere'de yaşanan olayla hiçbir ilgisi yok. Ayrıca Moskova, kendisine yöneltilen tamamen uydurma ve hiçbir kanıta dayanmayan suçlamaları ve ültimatom dilini kabul etmiyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın Skripal olayının soruşturulmasında işbirliğine hazır olduğunu ancak maalesef İngiltere tarafında aynı hazırlığı göremediklerinin altını çizdi.

'OLAYIN ARKASINDAKİLERLE İLGİLİ BİR TEORİ SUNAMAYIZ'

Rusya'nın Skripal olayının arkasındakilerin kim olduğuna dair bir teori sunamayacağını söyleyen Peskov, "Herhangi bir teori sunmak, üstelik Kremlin tarafından, bizim işimiz değil. Zira Kremlin, Rusya topraklarında meydana gelmeyen olayları soruşturmakla uğraşmıyor" diye konuştu.'

Diğer taraftan Peskov, bazı İngiliz parlamenterlerin Skripal olayıyla bağlantılı olarak Russia Today'e (RT) karşı lisans iptali de dahil kısıtlayıcı tedbirler alma önerisini yorumladı.

İngiltere'de RT'ye yayın yasağı getirilmesi halinde karşılık vereceklerinin altını çizen Peskov, "Rus kitle iletişim araçlarına yönelik her türlü yasadışı eylemlere karşılıklılık ilkesi kapsamında yanıt verilecek. Bu yanıtlar, Rusya'nın çıkarlarını en iyi şekilde gözetecek" dedi.