Lavrov ve Çavuşoğlu görüştü: S-400'lerin teslimatı hızlandırılacak

İkili temaslar için Rusya'da bulunan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Menbiç hakkında Washington'da gerçekleştireceği görüşmenin iptal edileceğini söyledi.
Türk ve Rus Dışişleri bakanları, Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçti. Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:
- (Rex Tillerson'ın görevden alınması) 19 Mart'ta yapacağımız görüşme Tillerson görevden ayrıldığı için ertelenebilir. ABD Dışişleri Bakanlığı nedeniyle bu toplantı olacak mı olmayacak mı arkadaşlarımız takip ediyor, onlardan cevap bekliyoruz, bugün yarın belli olur. Tillerson ile ilişkilerimizin kritik bir aşamaya geldiği bir noktada birlikte çalıştık, en zor şartlarda bile diyalogu sürdürdük, yeni bakan ile de aynı anlayışla çalışmak isteriz. Yeni bakan kim olursa olsun bize saygı duyması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor.© REUTERS/ Muhammad Hamed
- S-400'leri ne kadar hızlı alırsak o kadar iyi.
- Suriye'nin doğusu olsun batısı olsun biz her yerde Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Zeytin Dalı operasyonunun amacı bu bölgedeki ülkemize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmektir. Gittiğimiz her yerde siivillere destek veriyoruz. Operasyonun amacı Suriye topraklarını işgal etmek değil.© REUTERS/ Sergei Karpukhin
- Rusya bizim ekonomik ve siyasi alandaki en önemli ortaklarımızdan, ilişkilerin istikrarlı geliştirilmesi öncelikli hedefimiz.
- Rusya ile yeni iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz, nisan ayında yapılacak zirvede bazı anlaşmalar imzalayarak ilişkilerimizi daha fazla güçlendirmek istiyoruz.
- Rusya ile vize problemini aşmamız gerekiyor, Rusya'nın Türk vatandaşlarına uygulanan vize konusunda olumlu adımlar atmak üzere olduğunu görüyoruz.
- Rusya ile güvenlik işbirliğini güçlendirmeliyiz, Suriye konusunda son 1.5 yıldır atılan ortak adımların sonucunu alıyoruz.
- Suriye'de sahada durum eskisine göre çok daha iyi. Son dönemde Guta'da bazı girişimler oldu, sivil ölümlerinin önüne geçmemiz lazım.
Lavrov'un açıklamalarından satırbaşları da şöyle:
- Türk partnerlerimizin ricasına olumlu karşılık veriyoruz. (S-400 hava savunma sisteminin, Türkiye'ye) teslimatının süresini hızlandıracağız.
- Türk mevkidaşım Çavuşoğlu, Ankara ve Washington'ın Suriye konusundaki temasları konusunda beni bilgilendirdi.
- ABD, Suriye'de sonsuza kadar olmasa bile uzun süre kalmak için, buradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor ve bu ülkenin parçalanmasına yardımcı olmak istiyor. Bundan şüphe duymak için hiçbir sebep yok. Bunun için çeşitli yöntemler kullanıyor. Sözgelimi Suriye'de, (ABD'nin Şam'ı bombalamak için bahane olarak kullanabileceği) yeni bir provokasyon hazırlığında olunduğunu ve bu provokasyonun kimyasal silah kullanımı içerdiğini söylemiştik.© REUTERS/ Mike Segar
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