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    Mevlüt Çavuşoğlu - Sergey Lavrov

    Lavrov ve Çavuşoğlu görüştü: S-400'lerin teslimatı hızlandırılacak

    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "S-400'leri ne kadar hızlı alırsak o kadar iyi" derken Lavrov da ricaya olumlu yanıt verdiklerini belirtti ve "Teslimatın süresini hızlandıracağız" ifadesini kullandı.

    İkili temaslar için Rusya'da bulunan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Menbiç hakkında Washington'da gerçekleştireceği görüşmenin iptal edileceğini söyledi.

    Türk ve Rus Dışişleri bakanları, Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçti. Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

    • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
      © REUTERS/ Muhammad Hamed
      Çavuşoğlu: YPG, Menbiç'ten çekilince güvenliği ABD ve Türk askerleri sağlayacak
      (Rex Tillerson'ın görevden alınması) 19 Mart'ta yapacağımız görüşme Tillerson görevden ayrıldığı için ertelenebilir. ABD Dışişleri Bakanlığı nedeniyle bu toplantı olacak mı olmayacak mı arkadaşlarımız takip ediyor, onlardan cevap bekliyoruz, bugün yarın belli olur. Tillerson ile ilişkilerimizin kritik bir aşamaya geldiği bir noktada birlikte çalıştık, en zor şartlarda bile diyalogu sürdürdük, yeni bakan ile de aynı anlayışla çalışmak isteriz. Yeni bakan kim olursa olsun bize saygı duyması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor.
    • S-400'leri ne kadar hızlı alırsak o kadar iyi.
    • Rusya bizim ekonomik ve siyasi alandaki en önemli ortaklarımızdan, ilişkilerin istikrarlı geliştirilmesi öncelikli hedefimiz.
    • Rusya ile yeni iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz, nisan ayında yapılacak zirvede bazı anlaşmalar imzalayarak ilişkilerimizi daha fazla güçlendirmek istiyoruz.
    • Rusya ile vize problemini aşmamız gerekiyor, Rusya'nın Türk vatandaşlarına uygulanan vize konusunda olumlu adımlar atmak üzere olduğunu görüyoruz.
    • Rusya ile güvenlik işbirliğini güçlendirmeliyiz, Suriye konusunda son 1.5 yıldır atılan ortak adımların sonucunu alıyoruz.
    • Suriye'de sahada durum eskisine göre çok daha iyi. Son dönemde Guta'da bazı girişimler oldu, sivil ölümlerinin önüne geçmemiz lazım.

    Lavrov'un açıklamalarından satırbaşları da şöyle:

    • Türk partnerlerimizin ricasına olumlu karşılık veriyoruz. (S-400 hava savunma sisteminin, Türkiye'ye) teslimatının süresini hızlandıracağız.
    • Türk mevkidaşım Çavuşoğlu, Ankara ve Washington'ın Suriye konusundaki temasları konusunda beni bilgilendirdi.
    • Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
      © REUTERS/ Mike Segar
      BMGK'da 'ateşkes' tartışması: 'El Nusra Doğu Guta’da kimyasal silah kullandı'
      ABD, Suriye'de sonsuza kadar olmasa bile uzun süre kalmak için, buradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor ve bu ülkenin parçalanmasına yardımcı olmak istiyor. Bundan şüphe duymak için hiçbir sebep yok. Bunun için çeşitli yöntemler kullanıyor. Sözgelimi Suriye'de, (ABD'nin Şam'ı bombalamak için bahane olarak kullanabileceği) yeni bir provokasyon hazırlığında olunduğunu ve bu provokasyonun kimyasal silah kullanımı içerdiğini söylemiştik.

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    Etiketler:
    S-400, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı, Rex Tillerson, Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye, ABD, Rusya
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