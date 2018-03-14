Lavrov ve Çavuşoğlu görüştü: S-400'lerin teslimatı hızlandırılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "S-400'leri ne kadar hızlı alırsak o kadar iyi" derken Lavrov da ricaya olumlu yanıt verdiklerini belirtti ve "Teslimatın süresini hızlandıracağız" ifadesini kullandı.