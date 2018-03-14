Rus vekil: İngiltere, Rusya ile Türkiye arasına nifak sokmaya çalışıyor

Rus vekil Leonid Slutskiy, İngiltere'nin Astana ve İstanbul görüşmeleri öncesinde Rusya ile Türkiye arasında nifak sokmaya çalıştığını ama bunu beceriksizce yaptığını belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik'e açıklamasında, "İngiltere'nin Skripal soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye'den Rusya'yı eleştirme talebinde bulunduğuna dikkat edin. Bu, Suriye konulu Astana'daki üçlü dışişleri bakanları görüşmesi ile İstanbul'daki devlet başkanları görüşmesi öncesinde Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilere nifak sokma yönünde oldukça beceriksiz bir girişim. Tüm bunlar aynı zamanda Rusya'yı kötülemeye ve Suriye'yle ilgili Astana mekanizmasını bozmaya yönelik bir girişim" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle ilgli olarak Türkiye dahil tüm ülkeleri olayla ilgili Rusya'yı kınamaya çağırmıştı.