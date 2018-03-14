Rus vekil: İngiltere, Rusya ile Türkiye arasına nifak sokmaya çalışıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle ilgli olarak Türkiye dahil tüm ülkeleri olayla ilgili Rusya'yı kınamaya çağırmıştı.
Rus vekil Leonid Slutskiy, İngiltere'nin Astana ve İstanbul görüşmeleri öncesinde Rusya ile Türkiye arasında nifak sokmaya çalıştığını ama bunu beceriksizce yaptığını belirtti.
İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle ilgli olarak Türkiye dahil tüm ülkeleri olayla ilgili Rusya'yı kınamaya çağırmıştı.
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