Rusya: Bizimle ültimatom dilinde konuşulmasına izin vermeyiz

BM Güvenlik Konseyi toplantısında İngiltere Başbakanı Theresa May’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektubunu değerlendiren Nebenzya, “Bu mektupta tamamen sorumsuzca yapılan ve uluslararası hukuk ile BM Antlaşması’nın 2.4 maddesine aykırı olan açıklamalar, bağımsız bir ülke ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesine tehditler yer alıyor” dedi.
Rus diplomat, “Bizden bir ültimatom şeklinde 24 saatlik süre içinde aslında suç işlediğimizi itiraf etmemiz ve suçu üstlenmemiz istendi. Biz kimseyle ültimatom dilinde konuşmayız ve bizimle bu tonda konuşulmasına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın İngiltere’den eski Rus ajanı Sergey Skripal’e karşı kullanılan zehirli maddenin numunelerini istediğini ve ortak soruşturma teklifinde bulunduğunu ancak ret yanıtı aldığını hatırlatan Nebenzya, “Yani Londra, histeriyi körükleyerek tamamen şeffaflıktan uzak hareket ediyor” dedi.
'İNGİLTERE, SİNİR GAZINI TESPİT EDEBİLİYORSA BU FORMULE SAHİP OLDUKLARI ANLAMINA GELİR'
Skripal’e karşı kullanıldığı iddia edilen ‘Novichok’ sinir gazının olası kaynağının, İngiltere dahil 1990’lı yılların sonlarından bugüne kadar bu madde üzerinde yoğun araştırmalar yapan ülkelerin olduğunu dile getiren Rus temsilci sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz burada kimyacı değiliz. Ben sadece bir profesyonel kimyacının sözlerini örnek göstereceğim: İngiliz uzmanlarının bu gazın ‘Novichok’ olduğunu tüm güvenle tespit edebilmesi için onların mutlaka kontrol standardına sahip olması gerekiyor. Bunun o madde olduğunu kanıtlamak için ilgili standartla karşılaştırılması gerekiyor. Eğer onlar, bunun ‘Novichok’ gazı olduğunu söylüyorlarsa yani bu maddeye, bu koleksiyona ve formüle sahipler. Diğer bir deyişle, eğer İngiltere bunun ‘Novichok’ gazı olduğundan eminse bu, kimyasal formülüne ve bu gazı üretme yeteneğine sahip oldukları demektir”. Nebenzya, bu durumda, İngiltere’nin elindeki numuneleri analiz için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) vermesinin doğru olacağını dile getirdi.
'ÜLKEMİZ İÇİN HİÇBİR TEHDİT OLUŞTURMAYAN SKRİPAL'İ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN RUSYA'NIN NASIL BİR SEBEBİ OLABİLİR?'
“Bugün, İngiltere hükümetinin hiçbir yöntemden çekinmeden Rusya’ya karşı bilinçli karalama politikası yürüttüğünün şahidi olduk” diyen Nebenzya, eski Rus ajanının Rusya’da başkanlık seçimleri ve FIFA Dünya Kupası öncesinde öldürüldüğüne dikkat çekerek, “Bu kimin işine yarıyor? Sizce, soruşturma, yargılama, ceza çekme, affedilme ve İngiltere’ye teslim edildikten sonra ülkemiz için hiçbir tehdit oluşturmayan Sergey Skripal’i ortadan kaldırmak için Rusya’nın nasıl bir sebebi olabilirdi?” yorumunda bulundu.
Eski Rus ajanının kurban rolü ve Rusya’ya yönelik yalan ve karalama kampanyası için çok uygun olduğunu söyleyen Nebenzya, “Londra’nın ültimatomunu önemsiz görüyoruz” diye ekledi.
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