May'in Lavrov davetini geri çekmesine Zaharova'dan yanıt: Davet zaten kabul edilmemişti

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "İngiliz başbakanın açıklamasına resmi tepki verilmeden önce küçük bir hususa açıklık getireyim. May, Lavrov'a yaptığı İngiltere'yi ziyaret etme davetini geri çekti. Ancak Lavrov, daveti kabul etmemişti" ifadelerini kullandı.
© REUTERS/ Brendan McDermid
İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Skripal olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan May, olayla ilgisi bulunduğunu öne sürdüğü 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve kendilerine toplanmaları için 1 hafta süre tanıdıklarını belirtmişti.
May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptığı ziyaret davetini geri çektiğini de söylemişti.
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