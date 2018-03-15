İngiltere, Rusya'nın BMGK'ya sunduğu Skripal tasarısını bloke etti

Strjijovskiy, İngiliz heyetinin tasarıda, BMGK'nın bu konudaki birliğini korumak için önerilen belgenin anlamını saptıran düzeltmeler yapmak istediğinin altını çizdi.
Rusya'nın sunduğu basın açıklaması tasarısı, herhangi bir tarafa suçlama yöneltmezken ilgili tüm üye devletleri Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde öngörülen biçimde soruşturmada işbirliği çağrısı yapmaya davet ediyordu.
NE OLMUŞTU?
Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.
Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)