İngiltere, Rusya'nın BMGK'ya sunduğu Skripal tasarısını bloke etti

İngiltere, Rusya'nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayının derhal soruşturulması için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu tasarıyı bloke etti.

Rusya'nın Daimi Temsilciliği Sözcüsü Fyodor Strjijovskiy, "Rusya'nın 14 Mart'ta sunduğu, İngiltere'deki ses getiren kimyasal olayın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) standartları doğrultusunda derhal ve uygar biçimde soruşturulmasını talep ettiği, kısa ve olgulara dayalı basın açıklaması, İngiliz temsilciler tarafından siyasi bahanelerle kaba bir şekilde bloke edildi" dedi.

Strjijovskiy, İngiliz heyetinin tasarıda, BMGK'nın bu konudaki birliğini korumak için önerilen belgenin anlamını saptıran düzeltmeler yapmak istediğinin altını çizdi.

Rusya'nın sunduğu basın açıklaması tasarısı, herhangi bir tarafa suçlama yöneltmezken ilgili tüm üye devletleri Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde öngörülen biçimde soruşturmada işbirliği çağrısı yapmaya davet ediyordu.

NE OLMUŞTU?

Skripal, İngiltere'de 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir maddeyle zehirlenmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.