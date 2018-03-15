Lavrov: İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğiz

Rus Dışişleri Bakanı, bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin soruya da "Yakında" yanıtını verdi.
İngiliz Başbakan Theresa May, 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir madde ile zehirlendiğini söylediği eski çifte ajan Skripal ve kızının başında gelenlerden doğrudan Moskova'yı sorumlu tutup bu yüzden Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.
May'in dün Avam Kamarası'nda açıkladığı yaptırımlardan biri de 23 Rus diplomatın İngiltere'den sınır dışı edilecek olmasıydı.
Londra, Soğuk Savaş'tan, yani 30 yıldan beri bu kadar kalabalık bir grup Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almamıştı.
'KABUL EDİLEMEZ'
Lavrov ayrıca, Londra'nın, zehirlenme olayında Rusya'nın parmağı olduğuna ilişkin iddialarını 'kabul edilemez' olarak tanımladı.
Rus Dışişleri Bakanı, Londra'nın bu olay karşısında takındığı tavrın, kısmen İngiliz hükümetinin Brexit süreci nedeniyle yaşadığı problemlerden kaynaklandığını da kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)