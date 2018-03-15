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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğiz

    © Sputnik/ Mikhail Voskresensky
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra'nın, bir sinir gazı ile İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerden Moskova'yı sorumlu tutup, 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak Moskova'nın da bazı İngiliz diplomatları ülkeden göndereceğini söyledi.

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    © REUTERS/ Yuri Gripas
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    Lavrov Sputnik'e demecinde, Londra'nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak Moskova'nın da İngiliz diplomatları Rusya'dan sınır dışı etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, "Mutlaka (hazırız)" yanıtını verdi.

    Rus Dışişleri Bakanı, bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin soruya da "Yakında" yanıtını verdi.

    İngiliz Başbakan Theresa May, 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir madde ile zehirlendiğini söylediği eski çifte ajan Skripal ve kızının başında gelenlerden doğrudan Moskova'yı sorumlu tutup bu yüzden Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

    May'in dün Avam Kamarası'nda açıkladığı yaptırımlardan biri de 23 Rus diplomatın İngiltere'den sınır dışı edilecek olmasıydı.

    Londra, Soğuk Savaş'tan, yani 30 yıldan beri bu kadar kalabalık bir grup Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almamıştı.

    'KABUL EDİLEMEZ'

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    © Sputnik/
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    Diğer taraftan Lavrov katıldığı bir konferansta aldığı bir soru üzerineyse, İngiltere'ye verilecek karşılığın çok yakında olacağını belirtip "Size bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

    Lavrov ayrıca, Londra'nın, zehirlenme olayında Rusya'nın parmağı olduğuna ilişkin iddialarını 'kabul edilemez' olarak tanımladı.

    Rus Dışişleri Bakanı, Londra'nın bu olay karşısında takındığı tavrın, kısmen İngiliz hükümetinin Brexit süreci nedeniyle yaşadığı problemlerden kaynaklandığını da kaydetti.

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    Etiketler:
    Diplomatik gerilim, Sergey Skripal, Theresa May, Sergey Lavrov, İngiltere, Rusya
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