Lavrov'dan ABD'ye: Teröristlere desteğinizi kesin

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının terör örgütlerinden ayrışmayı talep ettiğinin altını çizdi.
Lavrov, Rusya'nın başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki teröristleri yeneceğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Teröristlerle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Onları yeneceğiz. Şu anda Suriye ordusunun bizim desteğimizle operasyon yürüttüğü Doğu Guta'daki teröristlerin yenilmesine yardım edeceğiz."
'BÖLGEDEN AYRILMAK İSTEYENLER İNSANİ KORİDORLAR KULLANABİLİR'
Bu süreçte doğal olarak insani istisnalarda bulunacaklarını söyleyen Lavrov, bölgeden ayrılmak ve insani yardım almak isteyenlerin Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün açıkladığı gibi kurulan insani koridorları kullanabileceğini vurguladı.
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