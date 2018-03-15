Lavrov'dan ABD'ye: Teröristlere desteğinizi kesin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye, Doğu Guta'dakiler de dahil olmak üzere tüm teröristlere desteği kesme çağrısı yaptı.

Sputnik'e röportaj veren Lavrov, "Suriye'de çalışmaları havadan yürüten ve sahada çok sayıda özel kuvvetler birliği bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, hem Doğu Guta'da hem de diğer bölgelerde başta Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) olmak üzere Batı'nın aşırılıkçı görmediği diğer terör örgütlerine desteğine kesmeli. Zira bu gruplar, Fetih el Şam'a bağlı olarak çalışıyor ve ortak komutanlık kurmuş durumda" dedi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının terör örgütlerinden ayrışmayı talep ettiğinin altını çizdi.

Lavrov, Rusya'nın başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki teröristleri yeneceğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Teröristlerle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Onları yeneceğiz. Şu anda Suriye ordusunun bizim desteğimizle operasyon yürüttüğü Doğu Guta'daki teröristlerin yenilmesine yardım edeceğiz."

'BÖLGEDEN AYRILMAK İSTEYENLER İNSANİ KORİDORLAR KULLANABİLİR'

Bu süreçte doğal olarak insani istisnalarda bulunacaklarını söyleyen Lavrov, bölgeden ayrılmak ve insani yardım almak isteyenlerin Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün açıkladığı gibi kurulan insani koridorları kullanabileceğini vurguladı.