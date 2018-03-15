Lavrentyev: Rusya, İran ve Türkiye arasındaki güven yeni bir düzeye çıktı

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’deki ateşkesin garantörleri Rusya, İran ve Türkiye arasındaki güvenin niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaştığını, ülkelerin bu güveni güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Rusya, İran ve Türkiye heyetlerinin Kazakistan’ın başkenti Astana’daki bugünkü toplantısının, yarın yapılacak dışişleri bakanları görüşmesine hazırlık niteliğini taşıdığını belirten Lavrentyev, “Çalışma temasları çok iyi geçti. En önemlisi, hemen hemen tüm konularda sağlanan karşılıklı anlayış, gündem de çok büyük. Hepimiz, İranlı ve Türk mevkidaşlarımız da ilerlememiz gerektiği konusunda ortak görüşe sahip” dedi.

Ocak 2017’deki ilk görüşme ile şimdiki görüşme arasında büyük farkın olduğunu söyleyen Lavrentyev, “Ülkelerimiz arasında güven niteliksel olarak yeni düzeye ulaştı. Bu çok iyi. Birçok ülke bundan hoşnut değil ama biz bu güveni güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.