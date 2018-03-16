Rusya’da gökten külçe altın yağdı

Yakutsk’tan Krasnoyarsk’a havalanan Himbus hava yollarına ait An-12 tipi uçağının kargo kapağı kırıldı.

9.3 ton ağırlığında altın ve gümüş alaşımı külçenin bulunduğu uçaktaki külçelerin bir bölümü piste döküldü.

Uçak daha sonra Yakutsk’tan 12 kilometre uzaklıktaki Magan köyündeki bir havalimanına iniş yaptı.

Bölgede geniş çapta bir arama çalışması yapıldı.

Nimbus AL Antonov An-12 (RA-11130) substantially damaged when its cargo shifted rearwards on take-off rotation at Yakutsk Airport, Russia tearing through the cargo hatch. The cargo of 9 tons of gold ingots spread all across the runway. An-12 landed safely. https://t.co/CfnsG6ylMY pic.twitter.com/jYB6zPl1Zh — JACDEC (@JacdecNew) March 15, 2018

​Altınların sahibi Kinross Gold şirketinin Moskova’daki ofisinin başkanı Stanislav Borodyuk, tüm külçelerin toplandığını ve kayıplarının olmadığını söyledi.

Borodyuk, uçakta bulunan 7 mürettebat ve 2 şirket temsilcisinin de sağ ve yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

Kapağın hava akımı nedeniyle kırıldığı belirtildi.