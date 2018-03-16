Lavrov: Skripal olayı, Rusya’daki FIFA Dünya Kupası’nı engellemek isteyenlerin işi

Lavrov, “Doping ve diğer şeylerin ardından FIFA Dünya Kupası’nın gerçekleştirmesini zorlaştırmak için yeni bahaneler arayanlar dahil bize baskı yapmaya devam edenlerin bu işte motivasyonu var” dedi.

Skripal’in zehirlenmesi olayında Rusya’yı suçlayan Batı politikacıların 'hasta ve sapık mantığa' sahip olduğunu söyleyen Lavrov, “Rusya’nın, başkanlık seçimleri ve FIFA Dünya Kupası öncesinde aniden kendine sorun yaratmaya karar verdiğini başka kim tahmin edebilirdi? Rusya’nın böyle bir motivasyonu yok” ifadelerini kullandı.