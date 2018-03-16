Rusya: İngiltere Savunma Bakanı’nın açıklamaları entelektüel iktidarsızlığın göstergesi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson’un açıklamaları için “entelektüel iktidarsızlığının derecesini belirgin bir şekilde karakterize ediyor” nitelendirmesinde bulundu.

Williamson'un, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesine Moskova'nın olası misillemesiyle ilgili "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" sözlerini değerlendiren Konaşenkov, bu tür açıklamaların "entelektüel iktidarsızlığının derecesini belirgin bir şekilde karakterize ettiğini" söyledi.

© AFP 2018/ AHMAD AL-RUBAYE İngiltere Savunma Bakanı: Rusya çekip gitsin ve çenesini kapasın

İngiliz Savunma Bakanı'nın Rusya'ya saldırmasının sadece Londra'nın tüm suçlamalarının önemsizliğini ve ‘suçlamaların' bayağılığını doğruladığını dile getiren Konaşenkov, "Rusya'ya yönelik yalan suçlamalara bizde uzun zamandır güçlü bir bağışıklık gelişti" dedi.

Konaşenkov, İngiltere'nin İnsan Hakları Gözlemevi ve Beyaz Miğferler gibi Suriye'ye yönelik faaliyetlerinden sonuç alamadığı için böyle kaba ifadelere başvurulduğunu kaydetti.