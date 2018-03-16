Lavrov'dan 'Çekip gidin ve çenenizi kapayın' diyen İngiltere Savunma Bakanı'na: Sanırım yeterince eğitimli değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" ifadelerini kullanan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson hakkında konuştu. Lavrov, Williamson için, "Sanırım, yeterince eğitimli biri değil" dedi.

© AFP 2018/ AHMAD AL-RUBAYE İngiltere Savunma Bakanı: Rusya çekip gitsin ve çenesini kapasın

Astana'da Türk ve İranlı mevkidaşları ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Lavrov'a, Londra'nın, eski Rus casus Sergey Skripal'n zehirlenmesi nedeniyle 23 Rus diplomatı ülkeden gönderme kararına Moskova'nın nasıl karşılık verebileceğine ilişkin değerlendirme yaparken, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" ifadelerini kullanan Williamson hakkındaki değerlendirmesi soruldu.

Lavrov, Williamson hakkında "Sanırım, yeterince eğitimli biri değil" yorumunu yaptı.

Lavrov ayrıca, eski çifte casus Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazı ile zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutan Londra'nın bu konudaki iddialarını dikkate almayı bıraktığını da ekledi.

İngiltere, cinayet girişimi olarak değerlendirilen zehirlenme olayının arkasında Rusya'nın olduğundan şüphelenmesinin nedenleriyle ilgili somut kanıt sunabilmiş değil.