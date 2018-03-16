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    MEPhI'de eğitimi gören Türk öğrenciler ve Akkuyu Nükleer Santrali baş mühendis yardımcısı Sergey Kozırev

    Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler nisanda Akkuyu NGS'de işbaşı yapacak

    © Sputnik/ Amur Gadjiev
    Rusya
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    Türkiye'nin ilk nükleer santral projesinde istihdam edilmek üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) eğitimlerini tamamlayan 35 Türk mühendisin, gelecek aydan itibaren Akkuyu NGS'de iş başı yapması bekleniyor.

    Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türk mezunlar, Rusatom Energy International (REIN) şirketinin Moskova'daki ofisinde önceki gün REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Genel Müdür Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Konstantin Ryzhak ve Akkuyu Nükleer AŞ İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva ile bir araya geldi.

    Türk öğrencileri eğiten Obninsk Nükleer Enerji Enstitüsü Nükleer Enerji Santral Donanım ve İşletme Kürsü Başkanı Prof. Dr. Sergey Leskin
    © Sputnik/ Amur Gadjiev
    Rusya mezunu ilk Türk nükleercilerin hocası, öğrencilerle ilgili izlenimlerini Sputnik'e anlattı
    MEPhI'de nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik dalında uzmanlık eğitimlerini 6,5 yılda tamamlayarak tez çalışmalarını başarıyla sunan 35 Türk mezuna, burada Akkuyu NGS projesinde çalışmaları teklifi resmen iletildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye için uzman yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Sizler, Rusya'daki nükleer enerji yükseköğretim kurumu diplomasına sahip ilk Türk mezunlarsınız. Türkiye'de ilk nükleer güç santral inşaatı başta olmak üzere, nükleerde uzman yetiştirilmesi büyük bir projenin önemli parçasıdır. Nükleer alanda gelişmiş Rus teknolojileri alanında edindiğiniz zengin bilgileri iş hayatınıza aktaracaksınız. Mesleki kariyerinizde ilerlemenize imkan tanıyan kapılar sizin önünüzde açılacaktır" ifadelerini kullandı.

    'AKKUYU NGS'DE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLECEK'

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali
    © AA/
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    Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Konstantin Ryzhak da Türkiye'nin ilk NGS projesinde mezunların katkı sağlayacağını belirterek, "İş yerleriniz hazır, şirketimizin dostane çalışma ortamı sizleri bekliyor. Projenin en güzel aşamasında işe başlamış olacaksınız. Akkuyu NGS Projesi için inşaat lisansının verilmesi ile yeni bir aşamaya geçilecek, yoğun bir inşaat dönemi başlayacak. Bizim profesyonel nükleer uzmanlara ihtiyacımız var. Akıcı bir şekilde Rusça konuşuyorsunuz. Tecrübeli hocalarınızdan birçok şey öğrenmiş olarak ekibimize katılıyorsunuz. Türkiye'nin ilk nükleer santral projesine sizlerin değerli katkılarını bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

    Gelecek ay başında, Akkuyu Nükleer AŞ bünyesinde, şirketteki idari birimler, farklı alanlardaki potansiyel açık pozisyonlar ve şirketle ilgili brifing verilecek Türk mezunlar, kısa bir süre sonra da Akkuyu Nükleer AŞ'deki görevlerine başlayacak.

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    Etiketler:
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI), Türkiye, Rusya
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