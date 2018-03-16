Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler nisanda Akkuyu NGS'de işbaşı yapacak

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türk mezunlar, Rusatom Energy International (REIN) şirketinin Moskova'daki ofisinde önceki gün REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Genel Müdür Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Konstantin Ryzhak ve Akkuyu Nükleer AŞ İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva ile bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye için uzman yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Sizler, Rusya'daki nükleer enerji yükseköğretim kurumu diplomasına sahip ilk Türk mezunlarsınız. Türkiye'de ilk nükleer güç santral inşaatı başta olmak üzere, nükleerde uzman yetiştirilmesi büyük bir projenin önemli parçasıdır. Nükleer alanda gelişmiş Rus teknolojileri alanında edindiğiniz zengin bilgileri iş hayatınıza aktaracaksınız. Mesleki kariyerinizde ilerlemenize imkan tanıyan kapılar sizin önünüzde açılacaktır" ifadelerini kullandı.
'AKKUYU NGS'DE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLECEK'
Gelecek ay başında, Akkuyu Nükleer AŞ bünyesinde, şirketteki idari birimler, farklı alanlardaki potansiyel açık pozisyonlar ve şirketle ilgili brifing verilecek Türk mezunlar, kısa bir süre sonra da Akkuyu Nükleer AŞ'deki görevlerine başlayacak.
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