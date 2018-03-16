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    Sergey Lavrov

    Lavrov: ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımları Anglosakson hukukuna aykırı

    © REUTERS/ Djordje Kojadinovic
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının Anglosakson hukuk sistemiyle dahi bir alakası olmadığını söyledi.

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası
    © Fotoğraf: A.Savin
    ABD'den Rus istihbaratına yeni yaptırım
    Astana'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le yapılan ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin seçimlere müdahale edildiği iddiasıyla Moskova'ya getirdiği yeni yaptırımlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Gerçeklerin eksikliği yeni yaptırım dalgaları ile kapatılıyor. Aynı şey için yeni yeni yaptırımlar getirilmesi Anglosakson hukukunda dahi aykırı. Anglosakson hukuk sistemi ve adaleti tamamen alışılmadık bir açıdan kendini gösteriyor."

    RYABKOV: ABD'LİLERİN YER ALDIĞI KARA LİSTEMİZİ GENİŞLETECEĞİZ

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ABD'nin yaptırımlarına ‘karşılıklılık ilkesi' çerçevesinde yanıt vereceklerini ve ABD'lilerin yer aldığı ‘kara listeyi' genişleteceklerini söyledi.

    Ryabkov, başka adımların atılması ihtimalini de dışlamadığını ifade etti.

    'KAPIMIZI KAPATMAK İSTEMİYORUZ'

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
    Kremlin: ABD'nin yaptırımları uzatması yasadışı
    Yaptırımların Rusya'nın seçimi ve yöntemi olmadığını vurgulayan Ryabkov, ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi ihtimali için diyalog kanalını tamamen kapatmak istemediklerini belirtti.

    Ryabkov, "Bunu yapmamızın (misilleme) nedeni ABD'lilerin gerçeği anlamaya karşı gösterdiği siyasi inat ve isteksizlik. Çıkarlarımız doğrultusunda ve en azından modern dünyada birçok şeyin bağlı olduğu Washington ile ilişkileri normalleştirmeye başlatmak için kapıyı çarpmamak adına bizim açımızdan başka adımlar atılması da mümkün" dedi.

    Moskova'nın kararlılığını hiçbir düşmanın entrikasının sarsamayacağını da hatırlatan Ryabkov, "Rusya-ABD ilişkilerini bozan politikacılar ateşle oynuyor, zira böylece küresel istikrara da zarar veriliyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    yaptırım, Sergey Ryabkov, Sergey Lavrov, ABD, Rusya
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