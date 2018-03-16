Lavrov: ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımları Anglosakson hukukuna aykırı

"Gerçeklerin eksikliği yeni yaptırım dalgaları ile kapatılıyor. Aynı şey için yeni yeni yaptırımlar getirilmesi Anglosakson hukukunda dahi aykırı. Anglosakson hukuk sistemi ve adaleti tamamen alışılmadık bir açıdan kendini gösteriyor."
RYABKOV: ABD'LİLERİN YER ALDIĞI KARA LİSTEMİZİ GENİŞLETECEĞİZ
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ABD'nin yaptırımlarına ‘karşılıklılık ilkesi' çerçevesinde yanıt vereceklerini ve ABD'lilerin yer aldığı ‘kara listeyi' genişleteceklerini söyledi.
Ryabkov, başka adımların atılması ihtimalini de dışlamadığını ifade etti.
'KAPIMIZI KAPATMAK İSTEMİYORUZ'
Ryabkov, "Bunu yapmamızın (misilleme) nedeni ABD'lilerin gerçeği anlamaya karşı gösterdiği siyasi inat ve isteksizlik. Çıkarlarımız doğrultusunda ve en azından modern dünyada birçok şeyin bağlı olduğu Washington ile ilişkileri normalleştirmeye başlatmak için kapıyı çarpmamak adına bizim açımızdan başka adımlar atılması da mümkün" dedi.
Moskova'nın kararlılığını hiçbir düşmanın entrikasının sarsamayacağını da hatırlatan Ryabkov, "Rusya-ABD ilişkilerini bozan politikacılar ateşle oynuyor, zira böylece küresel istikrara da zarar veriliyor" ifadelerini kullandı.
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