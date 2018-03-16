Kremlin, Johnson'ın 'Emri, Putin vermiş olmalı' iddiasına yanıt verdi: Affedilemez

Eski çifte casus Skripal ile kızının sinir gazıyla zehirlenmesi emrini Rusya Devlet Başkanı Putin'in vermiş olmasının 'yüksek ihtimal olduğunu' iddia eden İngiltere Dışişleri Bakanı'na Kremlin'den yanıt geldi: Şoke edici ve affedilemez bir davranış.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, eski çifte casus Sergey Skripal ve kızının sinir gazı ile zehirlenmesi emrini Rusya lideri Vladimir Putin'in vermiş olmasının 'yüksek bir ihtimal olduğunu' iddia etmesine Kremlin'den yanıt gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Johnson'ın böyle bir iddiada bulunmasına 'şoke edici ve affedilemez bir davranış' tepkisini gösterdi.

Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

'DİPLOMASİ ETİĞİNDE YERİ YOK'

"Rusya'nın bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını pek çok defa söyledik. (Bu olayla ilgili olarak) Devlet Başkanı'mızın (Vladimir Putin) ismine atıf yapılması ya da isminin anılması diplomasi etiği açısından şoke edici ve affedilmesi mümkün olmayan bir davranış."

JOHNSON NE DEMİŞTİ?

Johnson, Putin hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Ruslarla bir derdimiz yok. Bu olanlar karşısındaki davranışlarımızın sebebi Rusfobisi değil. Bizim kavgamız, Putin'in Kremlin'i ve kararıyla. Bizim fikrimize göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa İngiltere sokaklarında, Avrupa sokaklarında sinir gazı kullanılmış olmasının, onun (Putin) kararı olması çok yüksek bir ihtimal."

YOĞUN BAKIMDALAR

Eski Rus çifte casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmelerinin ardından yoğun bakımda tutuluyor.

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Daha önce İngiltere Başbakanı Theresa May'in 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını açıklamasının ardından Savunma Bakanı Gavin Williamson Rusya'nın buna olası misillemesini değerlendirirken ''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı'' demişti.

Moskova, kasımda bu göreve gelen ve askeri geçmişi bulunmayan Williamson'a çok sert tepki göstermişti.