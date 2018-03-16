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    Sergei Skripal ile kızı Yuliya Salisbury'de zehirlendi, olay yeri incelemesi

    Rusya, Yuliya Skripal’in zehirlenmesi ve Nikolay Gluşkov’un ölümü ile ilgili dava açtı

    © REUTERS/ Henry Nicholls
    Rusya
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    Rusya Soruşturma Komitesi’nin eski Rus ajanı Sergey Skripal’in kızı Yuliya Skripal’in zehirlenmesi ile ilgili ve geçenlerde Londra’da ölü bulunan Rus işadamı Nikolay Gluşkov’a cinayet şüphesiyle ceza davası açtığı duyuruldu.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © AP Photo/
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    Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, 'Soruşturma Komitesi'nin özel soruşturmalar genel müdürlüğünün, 16 Mart 2018'de İngitere'nin Salisbury kentinde Rusya vatandaşı Yuliya Skripal'e kasten yapılan cinayet girişimiyle ilgili ve ayrıca Rusya vatandaşı Nikolay Gluşkov'un Londra'da cinayete uğradığı şüphesiyle yasaların ilgili maddeleri uyarınca dava açıldığını' açıkladı.

    sözcü, soruşturmanın Rusya yasalarına ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yapılacağını belirtti.

    Petrenko, ''Soruşturma makamı sürece yüksek vasıflı uzmanların dahil edilmesini planladı. Soruşturma yetkilileri İngiltere’nin yetkili makamlarıyla birlikte çalışmaya hazır'' dedi.

    Sergey Skripal
    © REUTERS/ Henry Nicholls
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    SKRİPAL VAKASI

    Yuliya Skripal’in babası Sergey Skripal (66), 1995’te İngiliz dış isithbarat servisi MI6 hesabında da çalışmaya başlayan Rus askeri istihbarat servisi (GRU) eski albayı. GRU’da ve sonra Dışişleri’nde görevliyken devlet sırlarını İngilizlere vermekten 2004’te yakalandı. Hizmetleri karşılığında 100 bin dolar aldığını itiraf etti ve 13 yıl hapse mahkum oldu.

    2010’da Rusya ile ABD arasındaki casus takasıyla affedilip salıverildi. O gün bugündür İngiltere'de yaşıyor. Ama 4 Mart’ta Salisbury’de kızı Yuliya ile bir restoranda zehirlendi. Zehirleyenin bir sinir gazı türevi olduğu açıklandı.

    Nikolai Glushkov
    © Fotoğraf: taken from social networks
    Firari Aeroflot yöneticisi, 68 yaşında Londra'da öldü
    GLUŞKOV VAKASI

    İngiltere'ye iltica eden Rus işadamı Nikolay Gluşkov, bu hafta Londra'daki evinde ölü bulunmuştu.

    Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un ve otomobil satış firması LogoVaz'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Gluşkov, 1999'da Aeroflot'ta çalıştığı dönemde kara para aklama ve dolandırıcılıktan suçlanmıştı.

    2004 yılında hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından beraat etmiş, ancak yetkiyi kötüye kullanmak ve gözaltından kaçma girişimi suçlamalarından 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.

    2010 yılında Londra'ya taşınıp İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunan Gluşkov'u 2017 yılında Moskova Mahkemesi Aeroflot'tan 122 milyon dolar çaldığı gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etmişti.

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