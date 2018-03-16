Lavrov: Batı basını Skripal olayını dürüstçe aydınlatmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC ve CNN gibi yayın kuruluşlarının eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesi ile haberleri izleyicilerine dürüstçe yayma konusunda başarısız olduğunu ve haberleri çok basite indirgediğini söyledi. Lavrov, bu durumu ‘Batı’nın propaganda yöntemi’ olarak nitelendirdi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le yaptıkları üçlü görüşmenin ardından konuşan Lavrov, Batılı basın kuruluşların Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesi ile ilgili durumun karmaşıklığını dürüstçe aktarmada başarısız olduğunu ifade etti.
'CNN VE BBC, HABERLERİNDE SADECE FRANSA ALMANYA VE ABD'NİN DESTEĞİNİ KAZANDIKLARINI BELİRTTİ'
Lavrov “Bugün CNN ve BBC’yi izledim. Olayı çok basit aktarıyorlar. Haberlerde Fransa, Almanya ve ABD’nin desteğini kazandıkları, her birinin Rusya’nın neden ikiliyi zehirlediği konusunda açıklama istediği ve Moskova’nın suçlamaları reddettiği belirtildi. Hepsi bu” dedi.
Haberlerden olayla ilgili nüansların verilmediğini belirten Lavrov, bu nüanslar arasında İngiltere’nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) olayın nasıl ele alınması gerektiğine dair kurallarını ihlal ettiği, soruşturmanın gerçekleştirildiği gibi bilgilerin yer aldığını söyledi. Lavrov, Rusya’nın Londra’dan suçlamalara dair kanıt istediği ve teklifin reddedildiği bilgisinin aktarılmadığını da vurguladı.
'BBC VE DİĞER BASIN KURULUŞLARI, BATILI İZLEYİCİLERE HER ŞEYİ AKTARMIYOR, YÖNLENDİRİCİ DAVRANIYOR'
Lavrov "BBC ve diğer basın kuruluşları Batılı izleyicilere her şeyi aktarmıyor. Olayları aşırı basite indirgiyor ve yönlendirici davranıyorlar. İnsanların kafalarına bir şeyler yerleştiriyorlar. Bunlar Batı propagandasının sevdiği şeyler. Umarım biz hiçbir zaman böyle yöntemlere girişmeyiz” dedi.
İngiltere, Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tuttu ve 23 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi kararı almıştı.
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