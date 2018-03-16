Rusya: Doğu Guta’da herhangi bir kimyasal silah kullanılmadı, kullanılmıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde daha önce ve şimdi herhangi bir kimyasal silahın kullanılmadığını duyurdu.

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın birçok kez ABD ve İngiltere’nin kontrolündeki militan grupların, Şam’ı ve ‘Suriye’nin müttefiklerini’ suçlamak üzere kimyasal silah kullanımlı provokasyon hazırladıkları konusunda uyarılarda bulunduğunu vurguladı.

Konaşenkov, Rus Savunma Bakanlığı’nın ayrıca ABD’nin İllinois eyaletindeki ‘Suriye-Amerikan Tıp Topluluğu’nun ve İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yolladıkları sözde ‘mesajların’ yeni yaptırımların gerekçelendirilmesi için en üst siyasi düzeyde koordine edildiğini açıkladığını da hatırlattı ve söz konusu aldatmacanın tartışılmaz kanıtlarının gelmesinin uzun sürmediğini vurguladı.

'İNSANİ KORİDOR ÜZERİNDEN 11 BİN 500'Ü AŞKIN SURİYELİ ORADAN AYRILDI'

Dün sabah bazı medya kuruluşlarının Suriye ordusunun Doğu Guta’daki Hammuriye yerleşiminde ‘kimyasal silah’ kullandığı iddiasını ‘son dakika’ olarak verdiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Bir tesadüf eseri aynı zamanda Rusya’nın tarafları uzlaştırma merkezinin yardımıyla, Hammuriye'den sivillerin tahliyesi başladı, insani koridor üzerinden 11 bin 500’ü aşkın Suriyeli oradan ayrıldı. Hammuriye’de çalışan Rus, Batı ve Arap medya kuruluşlarının temsilcileri, çıkan herkese, ‘Sabah kimyasal silah saldırısı yaşandı mı?’ sorusunu yöneltti. Hammuriye halkından, bu konuda bir şeyler duyduğunu söyleyen bir kişinin dahi çıkmadığını söylemek mi lazım?” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Konaşenkov, Doğu Guta’da daha önce ve şimdi herhangi bir kimyasal silahın kullanılmadığını da sözlerine ekledi.