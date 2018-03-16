Kayıt
20:28 16 Mart 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

    Rusya: Doğu Guta’da herhangi bir kimyasal silah kullanılmadı, kullanılmıyor

    © Sputnik/ Alexander Vilf
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde daha önce ve şimdi herhangi bir kimyasal silahın kullanılmadığını duyurdu.

    Doğu Guta'dan tahliye edilenler Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra'ya nakledildi
    © AFP 2018/ LOUAI BESHARA
    Suriye ordusu: Doğu Guta’nın yüzde 70’i kurtarıldı
    Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın birçok kez ABD ve İngiltere’nin kontrolündeki militan grupların, Şam’ı ve ‘Suriye’nin müttefiklerini’ suçlamak üzere kimyasal silah kullanımlı provokasyon hazırladıkları konusunda uyarılarda bulunduğunu vurguladı.

    Konaşenkov, Rus Savunma Bakanlığı’nın ayrıca ABD’nin İllinois eyaletindeki ‘Suriye-Amerikan Tıp Topluluğu’nun ve İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yolladıkları sözde ‘mesajların’ yeni yaptırımların gerekçelendirilmesi için en üst siyasi düzeyde koordine edildiğini açıkladığını da hatırlattı ve söz konusu aldatmacanın tartışılmaz kanıtlarının gelmesinin uzun sürmediğini vurguladı.

    'İNSANİ KORİDOR ÜZERİNDEN 11 BİN 500'Ü AŞKIN SURİYELİ ORADAN AYRILDI'

    Doğu Guta'daki Rus askerleri
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rusya: Savaş uçaklarımız Doğu Guta'da uçuş yapmadı
    Dün sabah bazı medya kuruluşlarının Suriye ordusunun Doğu Guta’daki Hammuriye yerleşiminde ‘kimyasal silah’ kullandığı iddiasını ‘son dakika’ olarak verdiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Bir tesadüf eseri aynı zamanda Rusya’nın tarafları uzlaştırma merkezinin yardımıyla, Hammuriye'den sivillerin tahliyesi başladı, insani koridor üzerinden 11 bin 500’ü aşkın Suriyeli oradan ayrıldı. Hammuriye’de çalışan Rus, Batı ve Arap medya kuruluşlarının temsilcileri, çıkan herkese, ‘Sabah kimyasal silah saldırısı yaşandı mı?’ sorusunu yöneltti. Hammuriye halkından, bu konuda bir şeyler duyduğunu söyleyen bir kişinin dahi çıkmadığını söylemek mi lazım?” ifadelerini kullandı.

    Tümgeneral Konaşenkov, Doğu Guta’da daha önce ve şimdi herhangi bir kimyasal silahın kullanılmadığını da sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Doğu Guta'da son durum
    Lavrov: Doğu Guta'dan dün 12 bin kişi ayrıldı
    Rusya: Doğu Guta’dan yaklaşık 11 bin kişi ayrıldı
    Etiketler:
    Kimyasal silah, Rusya Savunma Bakanlığı, Igor Konaşenkov, Doğu Guta, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Çiftlik Bank kurucusuna benzerliği başına dert oldu
    Çiftlik Bank kurucusuna benzerliği başına dert oldu
    Karikatür
    Lavrov: 'İngiltere için 'delillerin kraliçesi' itiraf değil şüphe yaratma'
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam