Putin Kırım Köprüsü’nü, kedi Mostik ise Putin’i inceledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ile Rusya’yı bağlayacak Kırım Köprüsü’nün inşaat alanını ziyaret etti. Ziyaret sırasında köprünün müdavimi kedi Mostik de Putin’e eşlik etti.

Kırım’ın resmen Rusya’ya bağlanışı ve başkanlık seçimleri öncesinde, Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçeceği bölümün durumunu görmek isteyen Putin, inşaat alanını ziyaret etti.

​Plan doğrultusunda köprüdeki araç geçişlerinin yıl sonunda başlatılması gerekiyor. Ancak Putin, bu yaz yarımadaya gelmek isteyen turistlerin ziyaretlerini araba ile gerçekleştirmesinin iyi olacağını söyledi.

Projeyi yöneten Leonid Rışenkin de “Bunun için çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Кот Моста (@cat_the_most)'in paylaştığı bir gönderi (Mar 14, 2018 at 6:40öö PDT)

Putin proje için işçiler ve yöneticilere takdirlerini sunarken, köprünün maskotu kedi Mostik de ona eşlik etti. O sırada Mostik’in meraklı gözlerle bakarken görüldüğü bir fotoğrafı çekildi. Fotoğraf, Mostik’in Instagram hesabından yayınlandı.

Ukrayna’nın ekonomik ablukasının ardından Kırım Köprüsü yarım ada sakinlerinin bir an evvel bitmesini beklediği bir proje.