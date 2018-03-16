Putin Kırım Köprüsü’nü, kedi Mostik ise Putin’i inceledi

Kırım’ın resmen Rusya’ya bağlanışı ve başkanlık seçimleri öncesinde, Kırım Köprüsü’nde otomobillerin geçeceği bölümün durumunu görmek isteyen Putin, inşaat alanını ziyaret etti.
Строители постараются открыть меня к лету. Признайтесь, вы же ждали эту новость?! #ждеммост #крымскиймост #стройкавека pic.twitter.com/F3l1XAhmmL— Крымский мост (@Krymsky_bridge) March 14, 2018
Plan doğrultusunda köprüdeki araç geçişlerinin yıl sonunda başlatılması gerekiyor. Ancak Putin, bu yaz yarımadaya gelmek isteyen turistlerin ziyaretlerini araba ile gerçekleştirmesinin iyi olacağını söyledi.
Projeyi yöneten Leonid Rışenkin de “Bunun için çalışıyoruz” yanıtını verdi.
Putin proje için işçiler ve yöneticilere takdirlerini sunarken, köprünün maskotu kedi Mostik de ona eşlik etti. O sırada Mostik’in meraklı gözlerle bakarken görüldüğü bir fotoğrafı çekildi. Fotoğraf, Mostik’in Instagram hesabından yayınlandı.
Ukrayna’nın ekonomik ablukasının ardından Kırım Köprüsü yarım ada sakinlerinin bir an evvel bitmesini beklediği bir proje.
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