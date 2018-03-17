Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: Yersiz suçlamalar kabul edilemez

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, eski çifte casus Skripal ile kızının İngitere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesi ile ilgili İngiliz yönetiminin Rusya’ya yönelttiği yersiz suçlamaların kesinlikle kabul edilmez olduğunu belirtti.
Rus Büyükelçiliği'nin sitesindenden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya, İngiltere'nin Salisbury kentinde kullanılan zehirli maddelerle Rusya'nın sözde bağlantısı olduğu yönündeki yersiz suçlamaların kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşünde.
Rus tarafı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) istinaden İngiliz soruşturması ile mesleki işbirliğine hazır olduğunu tutarlı bir şekilde ifade ediyor. Bilindiği üzere bu Sözleşmenin 9. maddesinin 2. fıkrası, her iki taraf için de geçerli olmak kaydıyla, herhangi bir şüphe ya da endişe uyandıran bir konu hakkında açıklama için resmi olarak bizimle temasa geçilmesine ve cevap alınmasına imkân tanıyor.
'TARAFIMIZA BİLGİ ULAŞTIRILMADI'
Olayda Rusya Federasyonu vatandaşı Yuliya Skripal'in mağdur olduğu da dikkate alınarak Rus tarafının birçok kez talepte bulunmuş olmasına rağmen resmi kanallardan tarafımıza olayın detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi ulaştırılmadı.
Bunun dışında Rusya, (BM) Güvenlik Konseyi'nin bu durumun uluslararası hukuki boyutunu yansıtan olaya siyasetten arındırılmış tepki geliştirilmesini önerdi ve gerçeğin tespit edilmesi için tüm tarafları işbirliğine çağırdı. İngiliz tarafı bu girişimi de bloke etti.
İşin özüne ve bu olayda yer alan zehirli maddelere gelince, aşağıdaki hatırlatmada bulunmak isteriz. Rusya Federasyonu'nda kimyasal silahlar imha edildikten sonra (ki bu 2017'de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından teyit edildi) söz konusu silahlar İngiltere'de ve ayrıca ABD, Çekya ve İsveç'te geliştirilmeye devam edildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bahsi geçen kategorideki zehirli maddelerin üretimini yapan laboratuvarlar, Baltık ülkeleri dâhil olmak suretiyle diğer pek çok ülkede kaldı. Yeri gelmişken, Salisbury'nin hemen yakınında Porton Down'da hükümete ait kitle imha silahları laboratuvarı bulunuyor. Londra'dakiler olayda bir tür Noviçok gazının kullanılmış olmasından emin olduklarına göre orada söz konusu gazın formülü ve örnekleri, belki de üretimi var demek. Gazın mucidi V. Mirzayanov ise uzun süredir, kimyasal madde ile ilgili teknik belgelerle birlikte çıkarıldığı ABD'de yaşıyor.
Önceden de olduğu gibi kamuya hala bu olayda sözde ‘Rus parmağının' bulunduğuna dair tek bir kanıt dahi sunulmadı. Bunun yerine ülkemize yeni sömürgecilik tavırlarının ruhuna uygun ültimatomlar veriliyor. Masumiyet karinesi Londra tarafından tamamen unutulmuş durumda. Birleşik Krallık'ın Salisbury olayıyla ilgili tam teşekküllü ve güvenilir profesyonel bir soruşturmaya gerçek bir ilgisinin bulunmadığını gösterdiği sonucuna varmak zorundayız."
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