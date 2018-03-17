Lavrov: ABD'nin küresel füze savunma sisteminin amacı Rusya'yı çevrelemek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin oluşturduğu küresel füze savunma sisteminin amacının İran veya Kuzey Kore değil Rusya’yı sınırları boyunca çevrelemek olduğunu belirtti.

Lavrov, Vietnam ve Japonya ziyaretleri öncesinde bu ülkelerin gazetecileriyle görüşerek sorularını yanıtladı.

Moskova'nın son 15 yıldır Washington'u, füze savunma sistemlerini kısıtlama anlaşmasından çıkmaması için ikna etmeye çalıştığını söyleyen Lavrov, "Balistik füzelere karşı koruma sorunlarını ortaklaşa inceleme mekanizmasını kurmaya çalıştık, tüm çabalarımız boşa gitti. Amerikan meslektaşlarımızın yaptıkları, küresel füze savunma sisteminin İran ve Kuzey Kore'den kaynaklanan tehditleri önlemek için değil, Rusya'yı sınırları boyunca bu füze sistemleriyle çevrelemek için oluşturulduğuna bizi inandırdı. Askerlerimizin değerlendirmelerine göre bu sistemler gerçekten bizim stratejik nükleer potansiyelimizi düşürme amacını taşıyor" dedi.

'WASHİNGTON KAÇIYOR'

ABD ile stratejik istikrar konusundaki görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını dile getiren Lavrov, Washington'un sürekli olarak füze savunmasıyla ilgili diyalogdan kaçtığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeyi bozmaya yönelik provokasyonlara karşı ABD idaresi temsilcilerini uyardı.

Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye ve tüm sorunları çözmeye hazır olduğunu söylediği bir dönemde bile hemen ABD idaresi temsilcileri, Pyongyang'a ek baskının sürdürülmesi gerektiğini açıklayarak Kuzey Kore'nin cesaretini kaybettiğini iddia ediyorlar. Bu, diplomaside çok da hoş bir şey değil" ifadelerini kullandı.

'RUSYA MEMNUN OLUR'

Rus bakan, "Eğer bir görüşme konusunda anlaşmaya varıldıysa bu görüşmeyi bozmayı amaçlayan provokasyonlar olarak değerlendirilebilecek eylemler için çağrılar yapılmaz bu anlaşmaya uymaya çalışılır. Tekrar ediyorum bu ABD idaresinin işi" diye ekledi.

Trump-Kim görüşmesinin gerçekleşmesi halinde Moskova'nın memnun olacağını kaydeden Lavrov, Seul ile Pyongyang arasında diyaloga doğru hareketi de memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'yla 2+2 (dışişleri ve savunma bakanları) formatında diyaloğa dönmesini umduklarını dile getiren Lavrov, bir yıl önce bu formatta Rusya-Japonya görüşmelerinin yapıldığını hatırlatarak, "Daha önce bu formatı oluşturduğumuz diğer ülkelerinin de bunu yapmasını umuyoruz. Özellikle de Avrupa ülkeleri. Bu ülkelerin de yeniden bu formata ilgisi doğdu" dedi.