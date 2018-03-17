Kırım yönetimi Ankara’ya Rusya ve Türkiye arasındaki eski anlaşmaları hatırlattı

Kırım Cumhuriyeti’nin Kremlin Daimi Temsilcisi Muradov, Türkiye’ye, iki ülke arasında savaş sonrasında imzalanan ve Rusya’nın Kırım’ın üzerindeki egemenliğinin koşulsuz olarak kabul edildiği anlaşmaları hatırlattı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Georgiy Muradov, Sputnik’e verdiği mülakatta Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nın, dört yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya tarafından ilhak edildiği’ yönündeki yazılı açıklamasını değerlendirdi.

Muradov, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın her zaman hatırlanması gereken şeyi, yani Rusya ve Türkiye’nin savaş sonrasında imzalamış oldukları anlaşmaları unutmuş olduğundan üzüntü duyuyoruz. Bu anlaşmalara göre Türkiye’nin Rusya’nın Kırım üzerindeki egemenliğini koşulsuz ve nihai olarak tanıdığını hatırlatırım. Vurguluyorum, başka birinin egemenliği değil, sadece Rusya’nın” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında Kırım konusunda başka herhangi bir belge olmadığını söyleyen Muradov, “Tarihin gösterdiği gibi, kan dökülmesinin bir sonucu olarak imzalanan anlaşmaların unutulması, bunun da ötesinde göz ardı edilmesi, son derece tehlikeli bir şey” diye konuştu.

Kırım halkı 16 Mart 2014'te gerçekleştirilen referandumla kaderlerini belirlemiş ve yüzde 96.77 oranında ‘evet’ oyuyla yarımadanın Rusya'ya bağlanmasına karar vermişti.